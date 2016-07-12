İki ülkeyi bir araya getiren konser: İyi ki doğdun Niko

Geçen yıl hayatını kaybeden Nikiforos Metaxas doğum günü 20 Temmuz'da Heybeliada Ruhban Okulu'nda özel bir konserle anılacak. Metaxas'ın eşi Yunan sanatçı Vassiliki Papageorgiou ve grubu, ‘Ellinotourkika’ isimli konserde Nikoforos için söyleyecekler.

Sanatatak'ta yer alan habere göre, Heybeliada'da 20 Temmuz günü saat 20.30'da gerçekleştirilecek olan ücretsiz konserde; 1995'ten bu yana İstanbul'da yaşayan şarkıcı ve söz yazarı Vasiliki Papageorgiou, bağlamasıyla Alevi geleneğinin takipçisi olan Engin Arslan, gitarıyla Kleon Antoniou, buzukisiyle Mihalis Nikopoulos, kontrbasla Chrysostomos Boukalis, Nikiforos'un anısına çalacaklar.

Nikiforos Metaxas

Nikiforos Metaxas, Osmanlı Müziği'nde Rum, Ermeni, Musevi bestecilerin eserlerini geçmişten günümüze canlandıran Bosphorus Topluluğu’nun kurucusuydu. Yunanistan’ın Kefalonya adasında doğan ve Afrika’da büyüyen Metaxas, son 35 yılını İstanbul’da yaşadı. Müzik prodüksiyonları, konserleri ve araştırmalarıyla Türk-Yunan kültür ilişkilerine katkıda bulunan sanatçı, yaşamının son 10 yılını en büyük hayali olan Heybeliada Uluslararası Müzik Araştırmaları Merkezi’ni kurmaya adamıştı.

Vasiliki Papageorgiou

Uzun yıllardır Heybeliada’da yaşayan Vasiliki Papageorgiou, çalışmalarıyla Türkiye ve Yunanistan arasında bir kültür köprüsü olma görevi üstlendi. Albümü “Ellinitourkika”da iki toplum arasındaki kültürel akrabalığın izlerini derinleştiren Papageorgiou, Şah Hatayi’den Feyzullah Çınar’a, geleneksel Anadolu ezgilerinden Theodorakis’e uzanan bir çizgide, Anadolu ve Rum coğrafyasının ortak dilini ve ruhunu Türk ve Yunan dillerinde yansıtıyor.