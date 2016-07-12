T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

İki ülkeyi bir araya getiren konser: İyi ki doğdun Niko

Nikiforos Metaxas, yaşamının son 10 yılını en büyük hayali olan Heybeliada Uluslararası Müzik Araştırmaları Merkezi’ni kurmaya adamıştı

12 Temmuz 2016 17:41

Geçen yıl hayatını kaybeden Nikiforos Metaxas doğum günü 20 Temmuz'da Heybeliada Ruhban Okulu'nda özel bir konserle anılacak. Metaxas'ın eşi Yunan sanatçı Vassiliki Papageorgiou ve grubu, ‘Ellinotourkika’ isimli konserde Nikoforos için söyleyecekler.

Sanatatak'ta yer alan habere göre, Heybeliada'da 20 Temmuz günü saat 20.30'da gerçekleştirilecek olan ücretsiz konserde; 1995'ten bu yana İstanbul'da yaşayan şarkıcı ve söz yazarı Vasiliki Papageorgiou, bağlamasıyla Alevi geleneğinin takipçisi olan Engin Arslan, gitarıyla Kleon Antoniou, buzukisiyle Mihalis Nikopoulos, kontrbasla Chrysostomos Boukalis, Nikiforos'un anısına çalacaklar.

 

Nikiforos Metaxas

 

Nikiforos Metaxas, Osmanlı Müziği'nde Rum, Ermeni, Musevi bestecilerin eserlerini geçmişten günümüze canlandıran Bosphorus Topluluğu’nun kurucusuydu. Yunanistan’ın Kefalonya adasında doğan ve Afrika’da büyüyen Metaxas, son 35 yılını İstanbul’da yaşadı. Müzik prodüksiyonları, konserleri ve araştırmalarıyla Türk-Yunan kültür ilişkilerine katkıda bulunan sanatçı, yaşamının son 10 yılını en büyük hayali olan Heybeliada Uluslararası Müzik Araştırmaları Merkezi’ni kurmaya adamıştı.

 

Vasiliki Papageorgiou

 

Uzun yıllardır Heybeliada’da yaşayan Vasiliki Papageorgiou, çalışmalarıyla Türkiye ve Yunanistan arasında bir kültür köprüsü olma görevi üstlendi. Albümü “Ellinitourkika”da iki toplum arasındaki kültürel akrabalığın izlerini derinleştiren Papageorgiou, Şah Hatayi’den Feyzullah Çınar’a, geleneksel Anadolu ezgilerinden Theodorakis’e uzanan bir çizgide, Anadolu ve Rum coğrafyasının ortak dilini ve ruhunu Türk ve Yunan dillerinde yansıtıyor.

ETİKETLER

konseranma konserHeybeli AdaNikiforos Metaxas

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24