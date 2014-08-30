İki Ukrayna uçağı düştü



Cezayir'de düşen Antonov 12 tipi kargo uçağında toplam 7 kişinin bulunduğu bildirildi. Cezayir haber ajansı APS, Ukrayna uçağının ülkenin güneyindeki Tamanrasset havaalanının yakınlarında yere çakıldığını duyurdu. Cezayir'den Ekvator Ginesi'ne gitmekte olan uçağın Mali ve Nijer sınırına yakın Tamanrasset'de "teknik iniş" yaptıktan sonra yoluna devam ettiği, kaza nedeninin araştırıldığı belirtildi. İlk bilgilere göre kazada kurtulan olmadı.

Öte yandan Ukrayna'nın doğusunda Kiev'e bağlı güçlerle çatışan ayrılıkçıların savaş uçağı düşürdüğü bildirildi. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Su-25 tipi uçağın Rus uçaksavar füzesiyle düşürüldüğü" belirtildi. Uçağın düşüş yeri hakkında ayrıntı verilmezken, pilotun paraşütle atlamayı başardığı ifade edildi.