İki Türk'ün cenazelerinin karıştığı toprağa verildikten sonra anlaşıldı

Sinan HARMANCI/TAŞOVA (Amasya), (DHA)- ALMANYA’nın Berlin kentinde vefat eden Halis Cesur’un cenazesi yerine Eskişehir nüfusuna kayıtlı Raif Yüksel’in cenazesi Amasya’ya gönderildi. Defnedildikten sonra Almanya’dan gelen telefon üzerine yapılan yanlışlık anlaşıldı. Almanya’dan gönderilen Cesur’un cenazesi dün Alpaslan Köyü mezarlığına defnedilirken, Raif Yüksel’in cenazesi ise memleketi Eskişehir’in Çifteler ilçesine gönderildi.

Almanya’nın Berlin kentinde yaşayan iki Türk’ün cenazeleri karıştı. Taşova’nın Alpaslan köyünden Halis Cesur’un cenazesin yerine Eskişehir nüfusuna kayıtlı Raif Yüksel’in cenazesi defnedildiğinin fark edilmesi üzerine Berlin’den gelen telefonla bu yanlışlık anlaşıldı. Berlin’de yaşayan ve 9 Mart tarihinde vefat eden Halis Cesur’un (78) cenazesi Amasya’nın Taşova İlçesi’ne bağlı Alpaslan Köyüne oğlu Adnan Cesur tarafından getirilerek dün defnedildi. Almanya’dan bir kişi tarafından açılan telefonla Amasya’ya getirilen kişinin Cesur’un babası olmadığını Eskişehir nüfusuna kayıtlı Raif Yüksel (83) olduğunu söyledi.

Vefat eden Halis Cesur’un oğlu Adnan Cesur telefonda duydukları sonrası şaşkınlık yaşadı. Durumu yetkili makamlara bildirdi. Jandarma ve din görevlileri eşliğinde açılan mezarda bulunan cenaze çıkarılarak tabuta konuldu. Almanya’dan gönderilen Halis Cesur’un cenaze namazı dün tekrar kılınan cenaze namazı sonrası Alpaslan köyü mezarlığında toprağa verildi.

Amasya’nın Taşova İlçesi’ne bağlı Alpaslan köyüne getirilerek gömülen ve yanlışlık sonrası çıkarılarak tabuta konulan Raif Yüksel’in cenazesi ise Eskişehir’in Çifteler ilçesine gönderildi.

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