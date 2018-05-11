İki Türk kadın sanatçıdan Almanya'da sıra dışı sergi

ALMANYA, (DHA) -Almanya Kunstverein Ludwigsburg\'da, İstanbul’dan sanatçı Sibel Horada ve New York’tan Buket Savcı \'İki Pozisyon\' isimli sıradışı bir sergi açtı.

Her ikisi de İstanbul’da doğmuş, ABD’de ve Türkiye’de eğitim görmüş iki sanatçı Kunstverein Ludwigsburg’ta ilk kez bir araya geldi ve \'İki Pozisyon\' isimli sergiyi açtı. Sergi, sanatçıların sadece farklı yaşam çizgilerini değil; aynı zamanda farklı sanatsal tavırlarını da ifade ediyor.

Buket Savcı sanat merkezinin bir salonunda, haz anlarını kadınsı bir şekilde ifade ettiği güçlü resimlerle yer alıyor. Sanatçı, çalışmalarında saf sevinç ve mutluluk anlarını yakalamaya çalışıyor.

Kunstverein’ın bir diğer salonunda ise Sibel Horada’nın \'Orman\' adlı yerleştirmesi ile, ocak ayında gerçekleştirdiği kısa Ludwigsburg ziyaretinden de ilham alarak ürettiği işleri yer alıyor. Hem kendi kişisel tarihi, hem de kolektif tarih ile kapsamlı bir biçimde ilgilenen Horada, yıkımın fiziksel ve metaforik alanları ile, baskı ve sessizliğin tezahürlerini inceliyor. Yanmış ağaç gövdelerinin sergi salonunda bir ormandaymış gibi yer aldığı Orman için ahşabı sağlamlaştıran bir Japon tekniği kullanan Horada, ateşin ahşabı hem çürümeye, hem de yangına, yani ateşin kendisine karşı koruduğunu vurguluyor. Yakılmak üzere budanmış ağaçlar, siyah bir yapıştırıcı madde ile yeniden bir araya geliyor. Horada,\'Orman\' yalnızlık üzerine yapılmış bir çalışma, ama aynı zamanda iyileşme ve ortak deneyim üzerinden şekillenen kolektif direniş olasılığını da ortaya koyuyor\'\' dedi.

Kunstverein Ludwigsburg\'da açılan sergi 5 Temmuz 2018 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

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