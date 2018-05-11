T24 LogoT24 Logo
Dünya

İki Türk kadın sanatçıdan Almanya'da sıra dışı sergi

ALMANYA, (DHA) -Almanya Kunstverein Ludwigsburg'da, İstanbul’dan sanatçı Sibel Horada ve New York’tan Buket Savcı 'İki Pozisyon' isimli sıradışı bir sergi açtı

11 Mayıs 2018 14:38

ALMANYA, (DHA) -Almanya Kunstverein Ludwigsburg\'da, İstanbul’dan sanatçı Sibel Horada ve New York’tan Buket Savcı \'İki Pozisyon\' isimli sıradışı bir sergi açtı.

 Her ikisi de İstanbul’da doğmuş, ABD’de ve Türkiye’de eğitim görmüş iki sanatçı Kunstverein Ludwigsburg’ta ilk kez bir araya geldi ve \'İki Pozisyon\' isimli sergiyi açtı. Sergi, sanatçıların sadece farklı yaşam çizgilerini değil; aynı zamanda farklı sanatsal tavırlarını da ifade ediyor.

Buket Savcı sanat merkezinin bir salonunda, haz anlarını kadınsı bir şekilde ifade ettiği güçlü resimlerle yer alıyor. Sanatçı, çalışmalarında saf sevinç ve mutluluk anlarını yakalamaya çalışıyor.

Kunstverein’ın bir diğer salonunda ise Sibel Horada’nın \'Orman\' adlı yerleştirmesi ile, ocak ayında gerçekleştirdiği kısa Ludwigsburg ziyaretinden de ilham alarak ürettiği işleri yer alıyor. Hem kendi kişisel tarihi, hem de kolektif tarih ile kapsamlı bir biçimde ilgilenen Horada, yıkımın fiziksel ve metaforik alanları ile, baskı ve sessizliğin tezahürlerini inceliyor. Yanmış ağaç gövdelerinin sergi salonunda bir ormandaymış gibi yer aldığı Orman için ahşabı sağlamlaştıran bir Japon tekniği kullanan Horada, ateşin ahşabı hem çürümeye, hem de yangına, yani ateşin kendisine karşı koruduğunu vurguluyor. Yakılmak üzere budanmış ağaçlar, siyah bir yapıştırıcı madde ile yeniden bir araya geliyor. Horada,\'Orman\' yalnızlık üzerine yapılmış bir çalışma, ama aynı zamanda iyileşme ve ortak deneyim üzerinden şekillenen kolektif direniş olasılığını da ortaya koyuyor\'\' dedi.

Kunstverein Ludwigsburg\'da açılan sergi  5 Temmuz 2018 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

(FOTOĞRAF)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ALMANYA DHA Almanya Kunstverein LudwigsburgSibel HoradaNew Yorktan Buket Savcı  PozisyonABDdeTürkiyedeKunstverein LudwigsburgtaPozisyonSergiBuket SavcıSanatçıKunstvereinınSibel HoradanınLudwigsburgHemHoradaYanmış

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24