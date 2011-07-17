İki Türk faciayı önledi!

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Başkent Berlin’in Neukölln ilçesine bağlı Emserstrasse adlı sokakta bulunan bir binada çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı.Yangının, kundaklama sonucunda ortaya çıktığı tahmin ediliyor. Olayla ilgili 38 yaşındaki bir kadın gözaltına alındı.Yangınla ilgili açıklamada bulunan 37 yaşındaki Ahmet Kırı ile 21 yaşındaki Etem Arslan, balkondan bazı kişilerin imdat diye bağırdıklarını, bunun üzerine hemen yardım etmek için koştuklarını ifade ettiler.İki yıl önce Berlin'e geldiğini ve Balıkesirli olduğunu belirten Kırı, yangın çıktığı sırada bina sakinlerinin çoğunun uyuduğunu belirterek, ''Etem ile insanları uykudan kaldırmak için dairelerin kapılarını ellerimizle ve ayaklarımızla vurduk. Çoğu kişi yangını fark etmemişti. Pijamalarla kapıları açtılar. Hemen dışarı çıkmalarını söyledik'' dedi.Yangının binanın ikinci katında çıktığını belirten Kırı, üçüncü kata kadar çıkmayı başardıklarını, burada oturan bir Arap ailenin çocuklarını alarak binanın dışına çıkardıklarını kaydetti.Yangının hızla yayıldığını ve bir patlama sesi de duyduğunu ifade eden Kırı, ''Bir ara merdiven boşluğunda yanan bir blok üzerime düşüyordu. Son anda kurtuldum. İnsanların hayatını kurtarmak için elimizden geleni yaptık. Biz olmasıydık en az 10 kişi yanardı. Büyük bir faciayı önledik'' şeklinde konuştu.Büyük bir enerji sarf ettiklerini ve insanlık görevini yerine getirdiklerine inandıklarını belirten Kırı, yangın sırasında binanın içine ne kadar girip çıktığını hatırlamadığını söyledi.Bilecikli olan Arslan da işlettikleri büfede kahvaltı yaptığını, birden yan binada imdat sesleri duyduğunu ve Ahmet Kırı ile yardıma gittiklerini ifade etti.İlk önce kapılara vurarak insanları uyandırdıklarını belirten Arslan, binada oturan yaşlıları ve çocukları tahliye ettiklerini anlattı.Diğer kişileri de balkonlardan itfaiyenin kurtardığını belirten Kırı ve Arslan, daha sonra duman zehirlenmesi ihtimali üzerine hastaneye götürüldüklerini ve burada tedavi gördüklerini ifade ettiler.Binanın zemin katında yaşayan Arzu Torun da binada kendileriyle birlikte yeni taşınan bir Türk ailesinin daha oturduğunu, yangından dolayı büyük korku yaşadıklarını, ancak herhangi bir zarar görmediklerini söyledi.