İki Türk dizisi Kolombiya'da yayına başlıyor

Kolombiya'da yayın yapan Canal Uno, açıkladığı yeni yayın programında Türk dizi yayınına adım attığını duyurdu.

Kanalın yayınlayacağı iki diziden ilki ülkemizde Star TV'de yayınlanan, başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ile Tuba Büyüküstün'ün yer aldığı 32 bölümlük Cesur ve Güzel oldu.



Eccho Rights'ın dağıtımcılığını üstlendiği dizinin yapımcılığını Ay Yapım üstlenmişti. Cesur ve Güzel daha önce Meksika, Peru, Şili, Yunanistan ve Kosova dahil olmak üzere pek çok ülkede yayınlanmıştı.

Bugün yeni sezona başlayacak Canal Uno'da yayınlanacak bir diğer dizi ise Öyle Bir Geçer Zaman Ki oldu. 2010-2013 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan ve dağıtımcılığını da kendisinin üstlendiği dizi daha önce Arjantin, Porto Riko, Şili ve Yunanistan dahil olmak üzere pek çok ülkede yayına girmişti.