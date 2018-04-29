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BBC Türkçe

İki Türk diplomatı öldüren 17 Kasım örgütünün tetikçisine yine 48 saatlik izin

Yunanistan'da, Çetin Görgü ve Ömer Sipahioğlu dahil 11 siyasi cinayetin tetikçisi olan 60 yaşındaki Dimitris Kufodinas'a 3 ay içinde 2. kez izin verilmesi sert tepkilere yol açtı. Atina'dan Stelyo Berberakis'in haberi.

29 Nisan 2018 20:30

"Yunanistan'ın en kanlı terör örgütü" olarak nitelendirilen 17 Kasım'ın tetikçisi Dimitris Kufodinas, 11 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 25 yıl hapis cezasıyla yattığı cezaevinden 3 ay içinde 2. kez 48 saatik izinle dışarı çıktı.

1985'ten, örgütün dağıtıldığı 2002'ye kadar, aralarında iki Türk diplomatın (1991'de Çetin Görgü ve 1994'te Ömer Sipahioğlu) bulunduğu 11 siyasi cinayetin tetikçisi olan 60 yaşındaki Dimitris Kufodinas'a verilen izin sert tepkilere yol açtı.

Yunanistan Ceza Hukuku'na göre, hapis cezasına çarptırılan hükümlülüler, işlediği suç ne olursa olsun cezaevinde en az 15 yıl yattıktan sonra, belirli aralıklarla 48 saatlik tahliye izni almayı hak ediyor.

Ancak Kufodinas'ın işlediği suçların bu denli ağır olmasına rağmen aynı imtiyazlardan yararlanmaya başlaması, siyasi partiler ve kamuoyu tarafından eleştiriliyor.

17 Kasım'ın 1989'da öldürdüğü milletvekili Pavlos Bakoyannis'in eşi eski Dışişleri Bakanı Dora Bakoyanni ile kardeşi olan ana muhalefetteki Yeni Demokrasi Partisi'nin (YDP) lideri Kiryakos Mitsotakis, hükümeti ve adalet kurumlarını hedef alan sert açıklamalar yaptılar.

Örgüt, yabancı diplomatlar dışında birçok Yunan iş adamı, armatör ve medya patronlarına yönelik cinayetleri de kapsayan 84 "terör eylemini" üstlenmiş; kendisine siyasi ve "devrimci" bir profil çizmeyi ve "yeni kuşak teröristlerin idolü" haline gelmeyi amaçlamıştı.

Dimitris Kufodinas'ın öldürdüğü kişiler arasında 2 Amerikalı ve bir İngiliz ataşe de bulunuyor.

Bu nedenle son karar ABD ve İngiltere'nin sert tepkisine yol açtı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığının da benzeri bir tepki göstermesi bekleniyor.

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