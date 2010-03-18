İki THY uçağı acil iniş yaptı

T24 - THY'ye ait iki uçak, yakıtları azaldığı için Atatürk Havalimanı'na acil iniş yaptı.



THY Basın Müşavirliğinden alınan bilgiye göre, dün TK 1506 sefer sayılı TC JPG kuyruk tescilli Airbus A-320 tipi Nürnberg-İstanbul seferini yapan ve Atatürk Havalimanı'na saat 17.25'de inmesi beklenen “Osmaniye” adlı uçak, havalimanındaki yoğun trafik nedeniyle “yakıt kritiğine” girdi.

Atatürk Havalimanı'ndan yedek meydan Sabiha Gökçen Havalimanı'na yönlendirilen uçak, burada apronda yeterli park yeri olmadığı için geri döndü. Uçak, Atatürk Havalimanı'na acil durum bildirerek iniş yaptı.



Bu arada, Atatürk Havalimanı'na saat 18.35'te inmesi beklenen THY'nin Cezayir-İstanbul seferini yapan TK 1154 sefer sayılı TC-JIJ kuyruk tescilli “Selçuk” adlı Airbus A-340 tipi yolcu uçağı da hava meydanındaki yoğun trafik nedeniyle “yakıt kritiğine” girdi.



Atatürk Havalimanı'ndan yedek meydan Sabiha Gökçen Havalimanı'na yönlendirilen bu uçak da apronda yeterli park yeri olmaması nedeniyle geri dönerek, kuleye acil durum bildirip sorunsuz şekilde iniş yaptı.



Devlet Hava Meydanları İşletmesine bağlı itfaiye ekipleri ve ambulanslar, her iki uçağın Atatürk Havalimanı'na acil inişleri sırasında hazır bekletildi.





