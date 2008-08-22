İki tersaneye geçici kapatma

Tuzla’da iki tersanenin faliyetleri geçici olarak durduruldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tuzla’da bulunan Koç Holding'e ait RMK Tersanesi’ne 1 ay, 3 işçinin ölümüyle sonuçlanan kazanın meydana geldiği GİSAN Tersanesi’ne de 20 gün kapattı.



Her iki tersanede yapılan incelemeler sonucu oluşturulan raporlar bugün toplanan komisyonda değerlendirildi. Raporda, RMK Tersanesi'nde, "kimyasal parlayıcı ve patlayıcı maddelerin açıkta bulunduğu ve parlama ve patlamaya zemin oluşturduğu'', "elektrik kablolarının elektrik çarpmasına yol açabileceği'', "korkuluk bulunmaması nedeniyle çalışma sırasında işçilerin yüksekten düşme tehlikesinin olduğu'', "işçilerin baretsiz çalıştığı'', "kızağın altındaki yemekhanenin tavanının çökme ihtimali bulunduğu'' belirlendi.

Üyeler, 3'e karşı 1 oyla, RMK Tersanesi'nin 1 ay süreyle geçici olarak faaliyetinin durdurulması yönünde karar aldı. Rapor, Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirilerek, RMK Tersanesi mühürlendi.



Komisyon, GİSAN tersanesiyle ilgili raporlar çerçevesinde de oy çokluğuyla iş yerinin

"elektrik teması riski, basınç artışı, boğulma ve zehirlenme riski, tavan çökmesi riski ile kimyasal parlayıcı ve patlayıcı maddelerin parlama ve patlama riski" nedeniyle faaliyetlerinin 20 gün süreyle durdurulması yönünde karar aldı.



