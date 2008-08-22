T24 LogoT24 Logo
Yaşam

İki tersaneye geçici kapatma

Tuzla'da çeşitli eksiklikleri saptanan RMK Tersanesi'ne bir ay, GİSAN Tersanesi'ne de 20 gün geçici kapatma cezası verildi

22 Ağustos 2008 03:00

Tuzla’da iki tersanenin faliyetleri geçici olarak durduruldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tuzla’da bulunan Koç Holding'e ait RMK Tersanesi’ne 1 ay, 3 işçinin ölümüyle sonuçlanan kazanın meydana geldiği GİSAN Tersanesi’ne de 20 gün kapattı.

Her iki tersanede yapılan incelemeler sonucu oluşturulan raporlar bugün toplanan komisyonda değerlendirildi. Raporda, RMK Tersanesi'nde, "kimyasal parlayıcı ve patlayıcı maddelerin açıkta bulunduğu ve parlama ve patlamaya zemin oluşturduğu'', "elektrik kablolarının elektrik çarpmasına yol açabileceği'', "korkuluk bulunmaması nedeniyle çalışma sırasında işçilerin yüksekten düşme tehlikesinin olduğu'', "işçilerin baretsiz çalıştığı'', "kızağın altındaki yemekhanenin tavanının çökme ihtimali bulunduğu'' belirlendi.
Üyeler, 3'e karşı 1 oyla, RMK Tersanesi'nin 1 ay süreyle geçici olarak faaliyetinin durdurulması yönünde karar aldı. Rapor, Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirilerek, RMK Tersanesi mühürlendi.

Komisyon, GİSAN tersanesiyle ilgili raporlar çerçevesinde de oy çokluğuyla iş yerinin
"elektrik teması riski, basınç artışı, boğulma ve zehirlenme riski, tavan çökmesi riski ile kimyasal parlayıcı ve patlayıcı maddelerin parlama ve patlama riski" nedeniyle faaliyetlerinin 20 gün süreyle durdurulması yönünde karar aldı. 

 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24