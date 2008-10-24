İki tekstilciye saldırı

Bursa'da, İstanbul'dan gelen grup tarafından buluştukları otoparkta kaçırılmak istenen iki tekstilci canını zor kurtardı. Arabaya bindirilmekten kaçarak kurtulan ortaklardan birinin tabanca ile yaralanması, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.



Merkez Osmangazi İlçesi Anadolu Mahallesi'nde tekstil ticareti yapan Nevzat Balkır (43) ile Mehmet Kocaman (44) bir süre önce İstanbul'da ismi açıklanmayan işyerinden 9 bin 500 TL tutarında iki adet iş makinesi satın aldı. Makineleri Bursa'daki atölyesine kuran tekstilciler borçlarını zamanında ödemediler. İddiaya göre dün Kocaman ve Balkır'ı arayan bir kişi, kendilerini makineyi satan firmanın görevlisi olarak gösterip, "Biz şu anda Reyhan Mahallesi'ndeki otoparktayız. Gelin konuşup bu işi çözümleyelim" dedi. Daha sonra belirtilen otoparka giden Kocaman ve Balkır kendilerini bekleyen altı kişi tarafından dövüldü.



İstanbul'dan geldiği sanılan altı kişi daha sonra Balkır ve Kocaman'ı ayrı ayrı otomobile bindirip kaçırmak istediler. Bu sırada araçtan inmeyi başaran tekstilciler kaçarken, Nevzat Balkır silahla kalçasından vuruldu. Güvenlik kamerasının saniye saniye görüntülediği olaydan sonra zanlılar kaçarken, tabanca ile kalçasından yaralanan Nevzat Balkır ile dayak yiyen Mehmet Kocaman ambulans ile Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar.

Olayla ilgili soruşturmaya Bursa Cumhuriyet Savcılığı'nca başlandı. Polis güvenlik kamerasından sanıkların kimliklerini araştırıyor.



