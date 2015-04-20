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Dünya
Deutsche Welle

İki tekneden daha yardım çağrısı geldi

Avrupa, Akdeniz'de şimdiye kadar meydana gelen en büyük mülteci faciasının tartışırken iki mülteci teknesinden daha acil yardım çağrısı alındı.

20 Nisan 2015 21:28


İtalya Başbakanı Matteo Renzi Akdeniz'de yine mülteci taşıyan teknelerden acil yardım çağrısı alındığını kaydetti. Renzi, Akdeniz'de yardım çağrısı yapan mülteci teknelerini kurtarmak için Malta ile ortak hareket ettiklerini söyledi.

Matteo Renzi, Libya sahillerinden yaklaşık 55 kilometre mesafedeki şişme botta 100-150, diğer daha büyük bir teknede ise 300 kadar mültecinin bulunduğunu tahmin ettiklerini belirtti.

Hafta sonunda Libya açıklarında bir mülteci teknesinin alabora olması sonucunda en az 700 mültecinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Kurtulmayı başaran mültecilerden biri, teknede aralarında birçok çocuğun da bulunduğu yaklaşık 950 kişinin olduğunu kaydetti. Bangladeş kökenli mülteci, olay sırasında birçok kişinin geminin ambarında kilitli olduğunu belirtti.

İtalyan makamları şimdiye kadar 24 kişinin cesedine ulaştı. Kazadan sağ kurtulmayı başaranların sayısının ise 28 olduğu belirtildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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