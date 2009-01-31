İki tanık şokta



Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun (PFDK) önceki gün Ümit Karan’a Sivasspor maçında gördüğü kırmızı karttan ötürü 2 maç ceza vermesi G.Saray’da şok etkisi yarattı.



Kaptanı Ümit’in yan hakem Erdinç Sezertam’a küfür etmediğini savunan G.Saray cephesinde iki isim ceza kararıyla şoke oldu. Hürriyet gazetesinin haberine göre; Ümit’in kırmızı kart gördüğü sırada hemen yanına koşan takım arkadaşları Arda Turan ve Ayhan Akman, PFDK kararı açıklanınca Florya’da başkan Adnan Polat’ın da katıldığı ve izlediği antrenman sonrası şaşkınlığını gizleyemedi.



Suya tekme attı



Olaylı kartın iki en yakın şahiti o anı bir kez daha masaya yatırıp, idarecilerle bu anı konuştu. Kartın ardından hakem Yunus Yıldırım ve yan hakem Erdinç Sezertam’ın yanına giden Arda ve Ayhan, "Neden kırmızı kart hocam" sorusunu yöneltiklerinde "Bakın, görün. Bütün üzerimi suya vurup sırılsıklam yaptı. Daha ne olacak" yanıtı aldıklarını belirtti. Ayhan ve Arda’ya kırmızı kartın nedeni olarak "su birikintisine tekme atılması" gösterilir.



İki futbolcunun bu açıklamasıyla G.Saray’da herkes bu konunun "küfür" iddiası ile kapatıldığını ve Ümit’in kesinlikle kötü söz söylemediğini savunuyor. Hatta bazı idareciler, "Hakemler yanlış karar verdiklerini anladılar. Ve ardından ’küfür etti’ bahanesinin arkasına sığındılar. Biz Ümit Karan’dan hiç sahada küfür ettiğini duymadık. Sezertam’a küfür edilmedi" yorumunu yaptı.

