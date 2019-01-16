"İki söylem de abartılı, ikisi de Türkiye gerçeğini yansıtmıyor"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde danışmanlığını da yapan Karar yazarı Akif Beki, iktidar ve muhalefetin Türkiye'ye sunduğu ekonomik söylemlerim gerçeği yansıtmadığını kaydetti. Beki, "Ya her alanda ayağa kalkıyor, güçleniyor, büyüyorsunuzdur... Ya da sekerat döşeğinde can çekişiyor, hayat memat mücadelesi veriyorsunuzdur" diyerek iki söylemin de abartılı olduğunu yazdı.

Beki'nin "Savul Amerika liramız şahlanıyor’ mu denseydi!" başlığıyla (16 Ocak 2019) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Ekonomisi şahlanan bir ülke beka sorunu yaşar mı, nerede görülmüş? Bu ikisi aynı anda hangi akla sığar?

Ya her alanda ayağa kalkıyor, güçleniyor, büyüyorsunuzdur...

Ya da sekerat döşeğinde can çekişiyor, hayat memat mücadelesi veriyorsunuzdur.

Dahası...

Gerçekler dünyasından kopuk, ayağı yere basmayan siyasi propagandaların millete maliyeti de ortada üstelik.

İki söylem de abartılı, ikisi de Türkiye gerçeğini yansıtmıyorken...

Hem uçuşa geçtiğimiz hem de ölüm kalım savaşı verdiğimiz iddiasına aynı anda kim inanır?

Ancak mübalağaya dayalı sanat icralarında kabul edilebilir aklın ve inandırıcılığın böyle zorlanması.

Gerçekler dünyasından kopuk, ayağı yere basmayan siyasi propagandaların millete maliyeti de ortada üstelik.

Buna rağmen hala Trump'a neden meydan okumadı diye iktidarın damarına basılıyor.

Yok Ankara alttan almış da, ağzının payını vermemiş de, yanına kalmamalıymış da, hadsize haddini bildirmek kırk yetime kaftan giydirmekten evlaymış da...

E yani, parası neyse millete ödettirme pahasına ağzına geleni söylese, bitirim ergen ağızlarıyla atışsa mıydı iktidar?

Trump'a küstahlığının bedelini lügat paralayarak ödetmeye değer miydi?

İtilecek kakılacak bir ülke olmadığımızı, lafını bilmez bir eblehle çene yarışına tutuşarak mı ispat edecektik?

Danışman Bolton'un saygısızlığını cezalandıracağız diye, Ankara ziyaretinde muhataplık düzeyini düşürerek istiskal etmek iyi mi oldu?

Karşılığında elimiz güçlendi mi? Bir küçük düşürme fotoğrafı, ne getirdi ne götürdü?

Cevap evetse, iyi oldu, hatta çok süper oldu, istediğimizi aldık diyorsak başka...

Hiç durmayalım öyleyse, 'Sen kimsin ki kalkmış ekonomimizi çökertmekle tehdit ediyorsun, bu ne cüret bre densiz' nidalarıyla inletelim meydanları, Allah ne verdiyse tutuşalım Trump'la ağız dalaşına.

Hazır önümüz de seçim, sandıklar kuruluyor, verelim goygoyu...

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