LYS'de iki sorunun iptali isteniyor

Abbas Güçlü

(25 Haziran 2012, Milliyet)

Puanlar ne Zaman açıklanacak? Tercihler ne zaman alınacak? Kazananlar ne zaman belli olacak? Hangi soruya iptal isteniyor?

LYS Maratonu, dün yapılan Fen Bilimleri sınavı ile dün nihayet sona erdi. Peki sonuçlar ne zaman açıklanacak? Tercihler ne zaman başlayacak? Ve önemlisi de üniversiteyi kazananlar ne zaman belli olacak?

Çünkü bu soruların cevabı bulunmadan adayların, derin bir oh çekip, yaz tatiline merhaba demeleri mümkün değil. LYS sonuçları, muhtemelen üç hafta içerisinde açıklanacak. Yani temmuzun ortasında sonuçlar internet üzerinden açıklanmış olacak. Ve hemen ardından da tercih bildirimi başlayacak.

Tercih listelerinin, internet üzerinden temmuz ortasından, ağustosun ilk haftasına kadar ÖSYM'ye bildirilmesi gerekiyor. Üniversiteyi kazananlar ise muhtemelen ağustosun üçüncü haftasında belli olacak. Hatta daha öne bile çekilebilinir.

Peki dünkü sınavda tartışmalı soru var mıydı? Zorluk derecesi neydi? Aşağıda hocaların değerlendirmeleri var. Adayların geri dönüşleri ise önceki yıllara göre daha zor olduğu yönünde.

Şimdilik sadece , Biyoloji 7. soruya yönelik itirazlar var:

DNA’nı anlamlı zincirindeki üçlü nükleotitlere “kod” ifadesi yerine “kodon” ifadesi kullanılmıştır. Bu nedenle öğrenciler bu soruyu yorumlamakta ve bu sorunun II. Öncülündeki yargıya ulaşmakta zorlanmış olabilirler. Bu nedenle biyoloji sınavının 7.sorusunun sıkıntı yaratacağı ve bu yüzden iptali gerekir.



LYS 13. Fizik sorusu iptal edilmelidir



Atatürk Fen Lisesi Emekli Fizik Öğretmenlerinden Reşit Yıldız, Fizik 13. Sorunun hatalı düzenlendiğini ve iptal edilmesi gerektiğini iddia etti. İşte Yıldız’ın açıklaması:

Müfredatın yeni konularından Açısal Momentumla ilgilidir. Soruda (x) çubuğunun eylemsizlik momenti ( m L2 ) verilmiş olup, (y) çubuğu için ( m L2 )nin verilmemesi çözümü imkansız kılar.

ÖSYM’nin bu soruyu biran önce uzmanlarına inceletmesi gerekmektedir.

Bu yılın mezunları yeni sarmal program denilen müfredatın ilk öğrencileridir.Yeni müfredatta eskisine göre çok konu eklendi.Bu konulardan sadece rölativite ve açısal mometum konularından birer soru soruldu.Yeni konuların büyük çoğunluğundan soru sorulmaması sınava giren eski mezunlar açısından iyi olmuştur.Müfredatın okullarda tam oturmayışını da göz önünde bulundurduğumuzda yeni mezunlar için de hayırlı olmuştur.Görüldüğü gibi yeni konudan sorulan sorunun yanlış çıkması da soru ekibinin konuya hakim olamayışından, ya da atlamış olmalarından kaynaklanmıştır.

Soruların yeni konular hariç,bütün lise müfredatını tarayacak şekilde hazırlanıp,konulara dağılımı düzgün yapılmıştır.Bütün konulardan soru sorulması şans faktörünü azaltıp çalışan öğrenciler lehine iyi bir sonuç oluşturur.

Öğrencilerin yapamadım diye üzülmemelerini,çünkü bu yılın ortalamaları bilinmeden,kesin puanların önceden hesaplanamayacağını bilmelerini isterim. TV’lerdeki hesaplamalar sadece yaklaşık bir tahmindir.

Fen Bilimleri Dersanesi

Fizik: 2012-LYS Fizik soruları önceki yıllarda da olduğu gibi bilgiyi ön plana çıkaran bir sınavdı. Bilginin yanında dikkati de gerektiren sorular bu sınavda karşımıza çıktı. İyi bir hazırlık süreci geçiren öğrencilerin bu sınavda istedikleri sonuca ulaşabileceklerini düşünmekteyim. Bilindiği gibi bu sene Fizik Müfredatında yeni eklenen birçok ünite vardı. Bunlarla ilgili karşımıza iki soru geldi. Birincisi Rölativite, ikincisi de Açısal Momentum konusundandı.

Kimya: Müfredatın dışında herhangi bir soru içermeyen ve yeni müfredattan 6 tane (atom bilgisi konusundan foton enerjisi ve açısal momentum, manyatik kuantum sayısı, kimyasal tepkimelerde enerji konusundan iç enerji değişimi, organik bileşiklerde bileşiklerin çizgi bağ yapısı ile gösterimi ve elektrofilik, nükleofilik tepkimeler ile ilgili olmak üzere) soru içeren bir sınav oluşturulmuştur. Sorular genel olarak zor olmamakla birlikte fazla işlemsel. 2011 LYS ye göre zorlayıcı olmuş.

Biyoloji: Geçen yılki Biyoloji sorularına göre bu yılki Biyoloji sorularının zorluk derecelerinin daha fazla olduğu düşüncesindeyim. Fen alanı içinde bu yıl Biyoloji soruları belirleyici nitelikte olacak gibi görünüyor. Sürpriz soru yok. Sorular müfredata uygun. ÖSYM Biyoloji sınavının (LYS) 7. sorusunda DNA’nı anlamlı zincirindeki üçlü nükleotitlere “kod” ifadesi yerine “kodon” ifadesi kullanılmıştır. Bu nedenle öğrenciler bu soruyu yorumlamakta ve bu sorunun II. Öncülündeki yargıya ulaşmakta zorlanmış olabilirler. Bu nedenle biyoloji sınavının 7.sorusunun sıkıntı yaratacağı düşüncesindeyim.



Sınav Dergisi Dersanesi



Fizik: 11.sınıf müfredatından ağırlıklı olarak sorulmuştur. 10.sınıf müfredatında bulunan Rölativitede uzunluk ve 11.sınıf müfredatında bulunan Açısal Momentum konuları bu yıl ilk defa LYS sınavında sorulmuştur. 12.sınıf müfredatına yeni eklenen Nükleer Fizik, Atomlardan Kuarklara ve 11.Sınıf müfredatında bulunan yıldızlardan yıldızsılara konularından soru gelmemiştir. Sorular genel olarak kolay nitelikte sorulmuştur. Sorularda müfredata bağlı kalınmış ve müfredat dışı soru sorulmamıştır. Bu sene Fizik konularından bazılarıyla ilgili sorular Kimya Sınavında da sorulmuştur.

Kimya: Yeni müfredat konularından sorular çıkmıştır. Organik Kimya konusundan geçen seneden daha az soru sorulmuştur. (Geçen sene 13 soru, bu sene 10 soru sorulmuştur.) Yeni eklenen element kimyası konusundan bir soru çıkmıştır. Fakat bu soru atom bilgisiyle de çözülebilecek kolaylıktadır. Çekirdek kimyasından soru gelmiştir fakat yeni eklenen fiziğinde konusu olan kuarklar ve leptonlardan soru gelmemiştir. Bu sene fizik sınavında da sorulan Atom modellerinden enerji seviyeleri ile ilgili soru gelmiştir. Fiziğinde konusu olan Isı-sıcaklık bu sene Kimya sınavında sorulmuştur. Yeni eklenen iç enerji değişimiyle ilgili bu sene soru sorulmuştur. Müfredat dışı soru sorulmamıştır.

Biyoloji: Konu bazında YGS-LYS ayrımının olmadığı bir kez daha bu sınavla görülmüştür. Hücre bölünmesi ve protein sentezi sorularında yanlış ifadeler kullanıldığından dolayı soruların hatalı olduğu düşünülmektedir. Biyoloji sınavının belirleyici sorusu Solunum sistemine ait bir grafik yorumudur. Bunun dışında ki sorular geçmiş yıllardaki sorularla paralellik göstermektedir. Biyoloji sınavının 11.Sınıf ve 12.Sınıf müfredatından ağırlıklı sorular sorulmuştur. Özellikle 11.Sınıf konusu olan bitki fizyolojisinin önemi vurgulanmıştır.2010 ve 2011 yıllarında canlılarda davranış konusuna ait soru sorulmamışken bu yıl bu konudan soru çıkmıştır.



Biltest Dersanesi



LYS-2'de en zorlayıcı fizik soruları oldu. Kimya ve biyoloji testleri geçen seneyle aynı özellikleri taşırken, özellikle kimya sınavı LYS-2’nin en kolay testiydi. LYS 2’de öğrencileri birbirinden ayrıştıracak olan testin fizik olduğu görülüyor. Ayrıca biyoloji testinde bir soruda kod kelimesi yerine kodon kelimesi kullandığı ve bu da anlam kargaşası yarattığı için bu sorunun iptal edilmesi gerekiyor.

Fizik: Geçen yıllarla karşılaştırıldığında zor bir sınav. Sınavın ağırlığını 11. sınıf konuları oluşturuyor. Ayırt edici iki soru bulunuyor. Fizik ortalaması 2011’e göre daha az olacağını tahmin ediyoruz. Müfredat değişikliği bazı sorularla sınava yansımış. Dokuzuncu sınıf müfredatından soru sorulmamış.

Kimya: Öğrencilerin zorlanmayacağı bir kimya sınavı hazırlanmış. Zorluk düzeyi geçmiş yıllara göre hemen hemen aynı. Sorular daha net ve anlaşılır düzeyde. Ancak daha işleme dayalı sorular bulunuyor. Soru dağılımları 10, 11, 12. sınıflara eşit dağılımdadır. Ayırt edici soru bulunmamaktadır.

Biyoloji: Sınavın ağırlığı 11. sınıf konularını içeriyor. Ayırt edici bir soru 10. sınıf konusundan sorulmuş. Sınav sorularının zorluk düzeyleri eski yıllara göre paralellik gösterdiğinden ortalamada bir değişiklik olmayacağını tahmin ediyoruz. Biyoloji sınavında 7. soru olan nükleik asitler ve protein sentezi ile ilgili soruda ne yazık ki kod kelimesi yerine kodon kullanılmış öncüllerden ikincisinde de bu kelimenin hatalı kullanımı öğrencilerin doğru cevaba ulaşmalarını zorlaştırmıştır. Bu hata sorunun iptalini gerektirir.