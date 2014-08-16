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Ekonomi

'İki balık, iki biraya 1850, 5 dondurmaya 200 TL hesap ödedik'

Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Kocadon, Bodrum'daki restoran ve lokantala uygulanan yüksek fiyatlara tepki gösterdi

16 Ağustos 2014 16:04

Bodrum'da turizm sezonunda restoran ve lokantalarda uygulanan yüksek fiyatlara tepki gösteren Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Kocadon, 5 kişilik İngiliz ailenin döner ekmeğe talim ettiğini öne sürerek "2 şişe maden suyunu 30 liraya satıyorlar, acil önlem alınmazsa Bodrum'u bitirirler. Bodrum'a gelen turistler, dünyanın en pahalı yemeğini hatta açıkçası kazığını yiyorlar, biz de çok üzgün ve mağduruz" dedi. 
Bodrum'da yiyecek içecek satışı yapılan lokanta, restoran, kafeteryalarda uygulanan yüksek fiyat politikası nedeniyle Belediye ve Ticaret Odası'na çok sayıda şikayet yağdığı belirtildi. 

Zaman gazetesine konuşan Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Kocadon, son 1 ay içerisinde aşırı fiyattan rahatsız tatilci ve turistlerden gelen şikayetlerin arttığını vurguladı. Kocadon şöyle devam etti:

"Şikayetleri yüzümüz kızararak dinlemek durumunda kalıyoruz. 2006 yılında bu konu ile ilgili raporlar tutup, sektörün sınıflara ayrılarak fiyatlarının belirlenmesine ve buna aykırı davrananların cezalandırılmasını istedik. Bu esnaf bindiği dalı kestiğinin farkında değil. 30 TL'ye su böreği, 15 TL'ye maden suyu mu olur? 3 kişilik bir aile akşam yemeğini 1500 TL'ye yerse nasıl tatil yapar? Bunu yapanlar sektörün her kesimine büyük zarar veriyor. 2 şişe maden suyunu 30 liraya satıyorlar, acil önlem alınmazsa Bodrum'u bitirirler. Bodrum'a gelen turistler dünyanın en pahalı yemeğini hatta açıkçası kazığını yiyorlar, biz de çok üzgün ve mağduruz. Belediye, esnaf odası ve meslek kuruluşları ile acil toplantı yapıp gerekli sınıflandırmaların ayrıca yiyecek içeceklerin alt ve üst sınırlarının belirlenmesini sağlamaktan başka çaremiz yok."

Başta Bodrum olmak üzere sahil kesimlerinde görülen en büyük ticari sıkıntının sektörel sınırlama getirilmemesinden kaynaklandığını belirten Kocadon, şöyle devam etti:
"Önüne gelen restoran, kafeterya açıyor. Bir yılda zengin olmak için de istediği fiyatı uygulamaktan çekinmiyor. Gerçek esnaf böyle yapmaz. Bodrum'a gelen zenginler bile artık bizden çok daha ucuz olan Yunan adalarına giderek oradaki restoranlarda yiyip içiyor. Kendi esnafımızı zengin edeceğimize paralar komşuya gidiyor. Bize gelen şikayetleri meslek odaları ile paylaşıp en kısa zamanda ortak karar alacağız."

 

‘Bir daha Bodrum'a gelir miyiz bilmiyoruz’

 

Londra'dan 10 günlük tatil için Bodrum'a gelen üniversitede öğretim üyesi 56 yaşındaki Andrew Macton, eşi, 53 yaşındaki Maggy Macton ve 3 çocuğu liman kenarına oturup döner ekmek yediklerini belirtirken şunları anlattı:

"İki gün önce Yalıkavak'ta bir restoranda sadece birer balık yedik ve içecek aldık 1850 TL hesap geldi. Bir kafeteryaya oturup 5 kişi dondurma yedik 200 TL ödedik. Eşim de öğretmen. Burada yediğimiz yemeklerin fiyatı Londra'nın en lüks semtlerine göre çok çok pahalı. Karşılığını almadığımız bir hizmete yüksek ücret ödemek çok zorumuza gitti. 6 yıldır Bodrum'a tatile geliyoruz, bu yıl fiyatlar gerçekten kabul edilemez hale gelmiş. Bu nedenle otel dışına çıktığımızda küçük bir sandviç veya döner ekmek ile karnımızı doyurmaya çalışıyoruz. Bir daha Bodrum'a gelir miyiz bilmiyoruz ama Bodrum'da harcadığımız paranın yarısı ile dünyanın en güzel yerlerinde rahatlıkla tatil yapabiliriz. Bir Bodrum aşığı aile olarak bunları yaşamaktan çok üzüntülüyüz."

 

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