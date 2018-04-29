T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

İki sevgilisini beş yıl arayla öldürdü, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı

Her iki kadının da şiddet gördüğü iddia edildi

29 Nisan 2018 20:30

Robert Trigg adındaki bir kişi 2011'de 52 yaşındaki Susan Nicholson'ı öldürmekten ve 2006'da da 35 yaşındaki Caroline Devlin'in kasıtsız olarak ölümüne sebep olmaktan suçlu bulundu. Trigg, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. 

İki olayda da başta şüpheli olarak görülmeyen 52 yaşındaki Trigg için en az 25 yıl hapis cezası bekleniyordu. Mahkemede, iki kadının da Robert Trigg'den şiddet gördüğü ve her iki kadının da ölümünün ardından acil servisi, Trigg'in değil onun bir komşusunun aradığı belirtildi. 

Trigg'in, Nicholson'ın ölümü sonrası ise önce sigara almaya gittiği, sonra da kardeşini ve bir komşusunu aradığı tespit edildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Robert TriggTriggSusan NicholsonCaroline DevlinDevlinNicholson

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24