İki sevgilisini beş yıl arayla öldürdü, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı

Robert Trigg adındaki bir kişi 2011'de 52 yaşındaki Susan Nicholson'ı öldürmekten ve 2006'da da 35 yaşındaki Caroline Devlin'in kasıtsız olarak ölümüne sebep olmaktan suçlu bulundu. Trigg, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

İki olayda da başta şüpheli olarak görülmeyen 52 yaşındaki Trigg için en az 25 yıl hapis cezası bekleniyordu. Mahkemede, iki kadının da Robert Trigg'den şiddet gördüğü ve her iki kadının da ölümünün ardından acil servisi, Trigg'in değil onun bir komşusunun aradığı belirtildi.

Trigg'in, Nicholson'ın ölümü sonrası ise önce sigara almaya gittiği, sonra da kardeşini ve bir komşusunu aradığı tespit edildi.