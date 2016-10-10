İki saniye arayla 611 lira trafik cezası yedi

Edirne'de yaşayan emekli polis Yusuf Uzuner, otomobiliyle memleketi Trabzon'a giderken, Çorum'un Osmancık ilçesinde iki saniye arayla iki ayrı trafik cezasına çarptırıldı. 8 Nisan günü Uzuner'e saat 08.08.05'te 412 lira, 08.08.07'de 199 lira olmak üzere toplam 611 lira hız sınırını aştığı gerekçesiyle para cezası kesildi. Uzuner, "Cezalara itiraz ettim ve hakkımı yasal yollardan arayacağım" dedi.

Emekli polis memuru Yusuf Uzuner, Nisan ayında akrabalarını ziyaret etmek için ailesi ile birlikte 22 ER 350 plakalı özel otomobiliyle Trazon'a gidip döndü. Uzuner, evine dönmesinin ardından adresine Çorum'un Osmancık İlçesi ile Ordu'da aşırı hız yaptığı gerekçesiyle 5 kez ve toplamda 1440 lira tutan para cezası makbuzları geldi.

Gelen ceza makbuzlarında Uzuner, 8 Nisan günü Uzuner'e Osmancık'ın Alışkan Tesisleri Kavşağı'nda saat 08.08.05'te 75 kilometre hızla 412 lira, 08.08.07'de 65 kilometre hızla 199 lira olmak üzere toplam 611 lira hız sınırını aştığı gerekçesiyle para cazasına kesildiği ortaya çıktı.

Ceza makbuzlarının eline ulaşmasının ardından Osmancık Emniyet Müdürlüğü'nü telefonla aradığını belirten Yusuf Uzuner, "İki saniye arayla kesilen ilginç cezayı araştırmak için Osmancık İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü telefonla arayıp nedenini sorduğumda, bana kavşakların çok yakın olduğunu ve bu nedenden 2 saniye arayla ceza yazıldığını söylediler.

Bu konuda mağdurum. Cezaların 1 tanesini ödedim fakat diğerine itirazda bulundum, ikinci cezaya da itiraz edeceğim. Memlekete gidip gelmek bana çok pahalıya mal oldu. Ben 25 senedir otomobil kullanıyorum, trafik kuralarına uymaya hep dikkat ederim. Hayatımda ilk kez trafik cezası yedim. Bana kesilen trafik cezaları 3 tanesi Ordu'da diğer 2'si de Osmancık'ta. 65 kilometre hız yapmışım ceza, 75 kilometre hız yapmışım ceza. Peki ben bu Karadeniz sahil yolunu nasıl kullanacağım. Uygulamalar şehir içi değil şehir dışında da, ben bu cezayı Nisan ayında işlemişim. Bana makbuzlar Ekim ayında gelmeye başladı. Ben kavşaklara kesilen cezaya göre ışık hızıyla varmışım ki, bu da mümkün değil. Cezaların hepsine itiraz ettim ve hakkımı yasal yollardan arayacağım" dedi.