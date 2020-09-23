İki sağlık çalışanı daha Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti!

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi çalışanı Şehri Kayhan ve Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi çalışanı Esra Alakuş, Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Sağlıkta şiddet Türkiye'nin gündeminden düşmezken, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının sayısı her geçen gün artıyor. Türk Tabipleri Birliği (TTB) iki sağlık çalışanının daha hayatını kaybettiğini duyurdu.

TTB yaptığı paylaşımlarda, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi çalışanı Şehri Kayhan’ın ve Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi çalışanı Esra Alakuş’un Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiklerini açıkladı.