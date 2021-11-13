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Dünya

İki Rus paraşütçü asker, Belarus'ta yapılan tatbikatta hayatını kaybetti

Savunma Bakanlığı, kazaya "güçlü esintinin" sebep olduğunu ifade etti

13 Kasım 2021 11:18

T24 Dış Haberler

İki Rus paraşütçü asker, Belarus'un Polonya ile sığınmacı krizi yaşadığı batı sınırı yakınlarında yapılan tatbikatta hayatını kaybetti.

Rusya Savunma Bakanlığı, "Doktorların çabalarına rağmen iki Rus asker yaraları sebebiyle hayatını kaybetti" açıklamasında bulundu.

Açıklamada hayatını kaybeden iki askerin "paraşütlerinin ani esen rüzgar nedeniyle düzgün fonksiyon göstermediği" belirtildi. 

Hayatını kaybeden askerler, tatbikata katılan 250 kişilik paraşütçü grubundandı.

Bakanlık, tatbikatın sınırın Polonya tarafında asker yığınağı olması sebebiyle yapıldığını belirtmişti.

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