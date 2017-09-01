T24 LogoT24 Logo
Gündem

İki Roman aile arasında silahlı çatışma: 1 ölü, 7 yaralı

Burhan CEYHAN/GERMENCİK (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Germencik İlçesi'nde, iki Roman aile arasında çıkan silahlı kavgada, 1 kişi öldü, 1'i çocuk, 7 kişi yaralandı

01 Eylül 2017 23:47

Burhan CEYHAN/GERMENCİK (Aydın), (DHA) - AYDIN\'ın Germencik İlçesi\'nde, iki Roman aile arasında çıkan silahlı kavgada, 1 kişi öldü, 1\'i çocuk, 7 kişi yaralandı. Polisin, olay yerinde yaptığı aramada toplam 500 adet boş av tüfeği kartuşu ve tabanca mermisi bulundu.
Olay, bugün saat 17.00 sıralarında, Roman vatandaşların yoğun olarak yaşadığı İstasyon Mahallesi, Şehit Necati Avcı Caddesi\'nde meydana geldi. Kız alıp veme meselesi nedeniyle aralarında bir yıldır husumet bulunan Ergezen ve Duran ailelerinin bireyleri, bayramlaşma ziyaretine giderken karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyüp av tüfeği ve tabancaların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Çatışan iki taraftan Halil Duran (54), Reşat Ergezer (18), Taner Azgezer (32), Songül Döner (2) Yaşar Kit (33) Yunus Azgezer (27), Kadir Çakır (26) ve Hasan Ergezen yaralandı.
Yaralılardan Halil Duran, ambulansla hastaneye kaldırılmak istenirken yolda yaşamını yitirdi. Diğer yaralılar ise Aydın Devlet ve Aydın Atatürk Devlet hastanelerinde tedaviye alındı. Yaşamını yitiren Halil Duran\'ın cesedi ise Germencik Devlet Hastanesi\'nin morguna kondu.Duran\'ın hastaneye gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu. 
Polisin olay yerinde yaptığı incelemede, toplam 500 boş av tüfeği kartuşu ve tabanca mermisi bulundu.
Polis, yaralıların kaldırıldığı hastaneler ile olayın meydana geldiği mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.
Olay sonrası kavgaya karışan aile fertlerinin mahalleyi terkederek başka yakınlarının yanına gittikleri öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Burhan CEYHANGERMENCİK Aydın DHAAYDIN GermencikRomanPolisinOlayMahallesiNecati Avcı CaddesiErgezenDuranTartışmaHalil DuranReşat ErgezerTaner AzgezerSongül DönerYaşar KitYunus AzgezerKadirHasan Ergezen

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24