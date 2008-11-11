İki profesörden 'Mustafa'ya dava

Sigara ile Savaş Derneği Kurucu üyesi Prof. Dr. Ahmet Ercan ve Sigara ile Savaşanlar Vakfı Onursal Başkanı Prof. Dr. Orhan Kural, Can Dündar’ın senaryosunu yazıp yönettiği 'Mustafa' filmiyle ilgili suç duyurusunda bulundu. Filmin Atatürk'ün saygınlığını aşındığını savunan Ercan ve Kural, filmde 'pofur pofur' sigara içilmesinden de şikayetçi.Şişli Adliyesine gelen Prof. Dr. Ercan ve Prof. Dr. Kural, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmek üzere Şişli Cumhuriyet Başsavcılığına hitaben yazılan suç duyurusu dilekçesini basın mensuplarına okudu. Dilekçede, Atatürk’ün Türk devriminin kurucusu ve Cumhuriyet ülküsünün yaratıcısı olduğu ifade edilerek, "Bu özellikleriyle Atatürk, Türk ulusunun yapışkanıdır, önderidir, örnek kişisidir. O, her Türk genci için olunması gereken bir simge kişidir" denildi. Dilekçede, şu görüşlere yer verildi: "'Mustafa' filmi içeriği, ayrıca konulara yorumu ile Cumhuriyet ile Atatürk’ün saygınlığını aşındırmaktadır. Bunlar yetmezmiş gibi 'Mustafa' filminde Türklerin simgesel atasına pofur pofur sigara, ayrıca düşkün bir biçimde içki içirterek, Mustafa Kemal Atatürk’ün saygınlığı düşürülürken, Türk gençliğinin örnek aldığı kişi de manevi olarak öldürülmekte, buna ek olarak Türkiye tarihinin en büyük sigara reklamı, Atatürk kullanılarak yapılmaktadır. 'Televizyonda yayınlanan programlarda, filmlerde, müzik kliplerinde, reklam ve tanıtım filmlerinde tütün ürünleri kullanılamaz, görüntüsüne yer verilemez' hükmünü içeren, 'Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkındaki Kanun’un 3. maddesinin 6. bendine aykırı hareket edilmiştir. Sanığın (yapımcı Can Dündar) rtutum ile eylemine uyan yasa hükümlerinin uygulanmasını, yargılama süresince bu filmin gösterimden kaldırılmasını saygılarımızla dileriz."