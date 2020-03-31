İki profesör Koronavirüs'le ilgili yeni araştırmaya dikkat çekti: Vakaların yarısı hayalet pozitif

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlyas Dökmetaş, yeni tip Koronavirüs'e ilişkin İzlanda'da yapılan bir araştırmaya göre, pozitif vakaların yarısına yakınında, hastalığın hiçbir semptomunun bulunmadığını belirterek, Türkiye'de de grafiğin yükselmesinin nedeninin daha çok gençlerde görülen hayalet pozitifler olduğunu söyledi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlyas Dökmetaş ve Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, İzlanda'da yapılan yeni Koronavirüs araştırmasının sonuçlarını paylaşıp uyardı.

CNN Türk canlı yayınında soruları cevaplayan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlyas Dökmetaş ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, İzlanda'da yapılan bir araştırmanın sonuçlarını değerlendirirken çarpıcı ayrıntılar verdi.

"Bulaştırma özelliği var"

Araştırmaya göre, ülkede 170 bin kişiye test yapıldı, bunlardan 270 pozitif çıktı. Bunlardan 124'ünde hiçbir semptom saptanmadı. 54 kişide ise hafif ateş belirlendi.

Prof. İlyas Dökmetaş, Koronavirüs testi pozitif çıkanların yüzde 30'unun hiç semptom göstermediğini belirterek, "Ama pozitif. Bulaştırma özelliği var. Semptomları olan pozitiflerden daha az bulaştırma riski var ama bulaştırır. Klinik bulguları olan bir kişide 1'e 5 gibi bir oranda bulaştırma özelliği var. Semptomu olmayanlarda (hayalet) bu daha düşük" diye konuştu.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Kara: Karantina çok önemli

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara ise araştırmanın toplum içinde hastalık bulguları olanlar kadar, bu hastalık bulgularını göstermeyenlerin olduğunu da ortaya koyduğunu söyledi.



Kara şunları söyledi: "Dolayısıyla karantina çok önemli. Çünkü hasta değil gözüküyor, ama dışarı çıkıp yayabiliyor. Bu çok yeni bir araştırma. Karşınızdaki herkesi hasta gibi düşünün. Virüs yeni, yeni olduğu için bu tür bilgiler daha yeni ortaya çıkıyor. Hocam çok güzel söyledi. Hastalığı ağır olanlar daha fazla ve daha uzun süre virüs bulaştırıyorlar. A-semptomik olanlar ise az ve kısa sürede virüs bulaştırıyorlar. Ama bulaştırıcılar."

Prof. Dökmetaş, Türkiye'de grafiğin yükselmesinin nedeninin, daha çok gençlerde görülen hayalet pozitifler olduğunu söyledi.