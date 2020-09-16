İki profesör arasında 'maske' tartışması: Seni adam yerine koyup cevap vermedim

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu ile Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan arasında maske tartışması yaşandı.

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaşanan tartışmada ikili birbirine ağır laflar etti.

"Bilim mi değişti, siz mi değiştiniz?"

Çilingiroğlu, Ceylan'ın daha önceden katıldığı bir televizyon programından bir alıntıya, "Mehmet hocam önceden maske takılmasın diyenlerdendiniz. Şimdi takın diyorsunuz. Bilim mi değişti, siz mi anlayamadım. Yani bulaşıcı üst solunum yolu enfeksiyonlarında en basitinden maske takmıyorsunuz öyle mi? Bu ne biçim enfeksiyon kontrolüdür hocam" yorumunu yaptı.

"Seni adam yerine koyup cevap yazmazdım ama, şunu söylemeliyim"

Ceyhan ise Çilingiroğlu'na "Seni adam yerine koyup cevap yazmazdım ama, şunu söylemeliyim. Senin gibi olmayan unvanlar kullanan, bilim adamlığından nasibini almamış, bilimi göbek atmak sanan birinin mezuniyetine katkıda bulunduysam, ondan utanırım sadece" yanıtını verdi.

Çilingiroğlu'nun bu ifadelere yanıtı ise şöyle oldu:

"Bilim insanıyız. Yayınlarımız araştırmalarımız ortada. Sizlerden direk eğitim almadım yani üzerimde emeğiniz yok. Maske işine gelince keşke benden önce takın deseydiniz. Ama yanıldınız diğerleri gibi. O nedenle dediklerinizin benim için hiç bir önemi yok"