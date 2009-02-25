İki pilot kokpitte sıkışıp öldü

Tekirdağ uçağının kokpit ekibinde Hasan Tahsin Arısan, Olgay Özgür ve Murat Sezer, kabin ekibinde ise Figen Eren (kabin amiri), Perihan Özden, Ulvi Murat Eskin ve Yasemin Vural görev alıyordu. Kaptan Pilot Hasan Tahsin Arısan'ın ölüm haberi ailesine bildirildi.



Resmi olarak açıklanmayan bilgiye göre, ölenlerden 3'ü kokpit elemanı. İsimler konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak ölen pilotların kokpitte sıkışarak hayatlarını kaybettikleri belirtildi.



Hollandalı yetkililer de, ölen 3 mürettebatın hâlâ uçakta, kokpit bölümünde olduğunu, bunlardan 2'sinin kaptan ve yardımcı pilot olduğunu belirttiler. Uçakta toplam 135 kişinin bulunduğunu söyleyen yetkililer, ölenlerin kimliklerinin henüz belli olmadığını ifade etti.



'Pilotlar konularında uzman'



Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, kaptan pilot ve ikinci pilotun konularında uzman çok tecrübeli pilotlar olduğunu vurgulayarak, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu kazanın oluşumunda ölü sayısının artmaması için kendi hayatlarını da riske atarak azami gayreti göstermişlerdir. Kanatlar üzerine sürtünme olmadığı için bir yangın da meydana gelmemiştir. Bu yüzden de tabi ölü sayısı düşük olmuştur. Gönlümüz arzu eder ki yaralılar da kısa sürede şifaya kavuşurlar. Tekrar geçmiş olsun. Yolcularımızın bir kısmı Türk, bir kısmı yabancı uyruklu."



Arısan öğretmen pilot



Uçağın kaptan pilotu Hasan Tahsin Arısan 55 yaşında, evli ve iki çocuk babası. Öğretmen pilot olan Arısan 1975 Hava Harp Okulu mezunu. 1996’dan bu yana THY’de görev yapıyordu.



Türkiye Havayolları Pilotları Derneği (TALPA) Başkanı Kaptan Pilot Ali Ziya Yılmaz, kaptan pilot Hasan Tahsin Arısan'ın çok yakın arkadaşı olduğunu belirterek, "Bizim tabirimizle çok titiz, bilgili bir arkadaşımız. Kendisi öğretmen pilot. Arkadaşımızın hata ile böyle bir kaza yapacağını düşünmek bile istemiyorum. Arısan'a öyle bir şeyi yakıştıramıyorum" diye konuştu.



Diğer pilotlar



Olgay Özgür: 1980'de doğdu. Sindel Sivil Uçuş Okulu'ndan mezun oldu mezunu. 2004 yılından beri THY'de çalışıyordu. Bekar



Murat Sezer: 5 Şubat 1967'de doğdu. Hava Harp Okulu'ndan 1989 yılında mezun oldu. Türk Hava Kuvvetleri'nde 3 bin 800 saat uçuş yaptı. İki yıldır THY'de çalışıyordu. Evli ve iki çocuk babası.



