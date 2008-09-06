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Yaşam

İki pilot kanat kurbanı

Eskişehir'den kalkan yelken kanat motorlu uçuş aracının kanadı Bilecik'te koptu. İki pilot hayatını kaybetti

06 Eylül 2008 03:00

 
Eskişehir İnönü Türk Kuşu Eğitim Merkezi'nden kalktıktan kısa bir süre sonra, Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Kandilli köyü yakınlarında düşen yelken kanat motorlu uçuş aracında 2 pilot hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde pilot Altan Aydın (28) idaresinde İnönü Türk Kuşu Eğitim Merkezi'nden kalkan yelken kanat motorlu uçuş aracı, Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Kandilli köyü yakınlarında kanadının kopmasıyla irtifa kaybederek bir tarlaya düştü. Kazada infilak eden araçtaki pilot Altan Aydın (28) ile Tekin Ünal (44) yanarak hayatını kaybederken, bölgede yapılan çalışmalar sonunda düşen uçuş aracına ulaşıldı. Olayın ardından bölgeye giden Bilecik Valisi Musa Çolak yetkililerden bilgi aldı.

İnönü Türk Hava Kurumu, Türk Kuşu Eğitim Merkezi yetkilileri, ölen pilot Altan Aydın'ın cenazesinin memleketi Mersin'e hava taksici Tekin Ünal'ın cenazesinin ise Bursa'da toprağa verileceğini bildirdi. 

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