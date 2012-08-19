İki patlıcan yüzünden 200 hektar orman yandı

Bilecik’in Osmaneli İlçesi’nde 10 gün önce çıkan ve tam dört günde söndürülebilen, yaklaşık 200 hektar ormanın yok olduğu yangına patlıcan közlemeye çalışan piknikçilerin neden olduğu, jandarmanın olayla ilgili soruşturmasını sürdürdüğü bildirildi.

Bursa Orman Bölge Müdürü Ahmet Köksal Coşkun, "Bizzat yangının başladığı yere gidip gördüm. Bir karpuzun yarısı kalmış; patlıcanların bir bölümü kalmış ve alev yayılınca bölge telaşla terk edilmiş. Sorumsuzluk sonucu ciğerimizi dağlayan bu olay yaşanmış" dedi.

Günümüzde orman yangınlarının yüzde 97’sinin insan kaynaklı olduğunu söyleyen Bursa Orman Bölge Müdürü Ahmet Köksal Coşkun, geçtiğimiz günlerde Bilecik’in ili sınırlarında, Mekece-Adapazarı Karayolu yakınlarında başlayan ve 4 gün süren yangının bu nedenle çıktığını tesbit ettiklerini açıkladı.

Yangının 6 helikopter, 49 arazöz, 10 su aracı ile 500 kişinin çabasıyla güçlükle söndürüldüğünü anlatan Orman Bölge Müdürü Coşkun, yangına neden olan etkenlere tanık olduğunu açıkladı. Coşkun, "Yangının başlangıç noktasına bizzet gittim. Sıcak su kaynağının bulunduğu kuytu bir yerde piknik yapılmış, ateşe iki patlıcan konmuş. Yarım bir de karpuz vardı. Kıvılcımlar kuru otlara sıçrayınca söndüremeyip apar topar bölgeyi terk etmişler. Savcılık soruşturmasını çok yönlü sürdürüyor. Yangının başlangıç saatinde bölgedeki cep telefonu sinyalleri inceleniyor. Piknikten arta kalanlara el konmuş. Sorumluların bulunması için çabalar sürüyor" dedi. Coşkun, yangınlar konusunda vatandaştan duyarlılık beklediklerini sözlerine ekledi.