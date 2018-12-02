“İki partili CHP Genel Merkezi'ni dürbünle gözetlerken yakalandı”

Milliyet yazarı Talat Atilla, 2 partilinin CHP Genel Merkezi’ni dürbünle izlerken yakalandığını yazdı. “Nihayet araya giren bir CHP milletvekili, konuyu skandala dönüşmeden tatlıya bağlar” diyen Atilla, iki partilinin ilk uçakla memleketlerine gönderildiğini söyledi.

Atilla’nın “Kılıçdaroğlu’nun dürbünlü iki suikastçısı(!)” başlıklı yazısının ilgili kısmı şöyle:

Kısa süre önce CHP Genel Merkezi’nde hareketli saatler yaşandı ama...

Nasıl olduysa parti içi çok gizli görüşmeleri bile anında yedi cihana duyuran değerli CHP’liler...

Omerta yasasının Türkçe versiyonu “Kol kırılır, yen içinde kalır!” diyerek bu olayı kimselere duyurmadılar!

Gerçi dişlerini ancak 8 gün sıkabildiler ama o kadar kusura can kurban!

Neyse... Özel haber başlıyor...

Kemerlerinizi bağlayın!

Ege’nin şirin ilçelerinden birisine başkan adayı olmak isteyen emektar bir partili, talepleriyle genel merkez yöneticilerini canlarından bezdirince sonunda dış

kapıya kadar uğurlanır!

Şansını bir de partiyi telefon bombardımanına tutarak dener ama o da işe yaramaz!

CHP’ye her telefon açtığında, görüşmek istediği parti yetkilisinin yerinde olmadığı yanıtı verilince, son olarak aklına dâhiyane bir fikir gelir!

Ankara’nın Ulus semtinden iki dürbün satın alır.

Menzili uzun olanı kendisine, diğer dürbünü Ankara’ya beraber geldiği ilçe yöneticisi arkadaşına verir.

Yolda dürbünleri deneye deneye CHP Genel Merkezi’ne yakın binalardan birinin üst katına çıkarlar...

Başkan adayı, genel merkezin giriş kapısını gözetlerken...

Daha şüpheci olan diğer arkadaşı, partinin arka garaj kapısından dürbününü ayırmaz!

Gözetlerken gördükleri silüetlerden sık sık heyecanlanarak ayağa kalkmaları...

Birbirlerinin omuzuna dokunarak genel merkezi işaret etmeleri şüphe çekince vatandaşlar özel güvenliğe haber verir.

Kısa sürede dilden dile yayılan hadise, “Kılıçdaroğlu’na suikast!” dedikodusuna kadar ilerleyince işler çığırından çıkar.

Ana muhalefet liderini iki dürbünlü şahsın vurma söylentileri her ağızda farklı yorumlarla dilden dile dolaşır. Olay yerine gelen polis, dürbünlere el koyduktan sonra şüphelileri sorguya çeker.

İki kafadarı kimlik göstermeleri..

Bildikleri tüm afili yeminler kurtarmaya yetmez!

Ta ki vukuatı duyan CHP’li yetkililer olay yerine gelene kadar!

Nihayet araya giren bir CHP milletvekili, konuyu skandala dönüşmeden tatlıya bağlar.

Muhtemelen bu ateşli iki partilinin sonlarını merak ettiniz!

İlk uçakla memleketlerine gönderildiler!

Dönmemek üzere!

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