"İki parti arasında Adana sorunu yaşanıyor; anketlerde AK Parti birinci, MHP beşinci"

AKP ile MHP arasındaki yerel seçim ittifakı görüşmelerinde sürpriz kentlerin de masaya getirildiği belirtiliyor. AKP’nin Ankara ve İstanbul karşılığında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin seçim bölgesi olan Osmaniye’de aday çıkarmama jesti yapacağı konuşuluyor. İddiaya göre iki parti arasında Adana hakkında sorun çıkarken anketlerde AKP birinci, MHP beşinci parti görünüyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yaptığı görüşmenin ardından, yeniden gündeme gelen yerel seçim ittifakının sınırları çizilmeye çalışılıyor.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre son görüşmelerde, bilinen illerin dışında sürpriz illerin masaya getirildiği belirtiliyor.

Haberin ilgili bölümünde şu ifadeler yer aldı:

"Adana ve Mersin gibi daha önce gündeme getirilen illerle ilgili farklı gelişmeler oldu. AKP, Mersin’de aday açıklayarak, bunun yolunu kapattı. Adana’da ise sorun yaşanıyor. Anketlerde AKP birinci, MHP beşinci parti görünüyor. Burada yapılacak bir ittifakın Adana’yı ikinci büyük partiye bırakmak anlamına geleceği yorumları yapılıyor. MHP’nin ısrar etmesi durumunda zayıf kaldığı öne sürülen Adana adayının değiştirilmesi gibi seçenekler de konuşuluyor. Adana sorununun liderler düzeyinde ele alınması bekleniyor.

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