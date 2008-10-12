İki paraşütçü çarpıştı





Fethiye'de yamaç paraşütü yapan iki pilot havada çarpışınca paraşütleri kısmen kapandı. Pilotlar onlarca metreden düştü..



Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Ölüdeniz Babadağ'da bin 700 metre rakımlı pistten havalanan iki yabancı paraşütçü havada çarpıştı. Paraşütçülerden biri öldü. Babadağ'a yamaç paraşütü için Romanya ve Çek Cumhuriyeti'nden gelen paraşütçüler, dün saat 15.30 sıralarında Babadağ'ın bin 700 metrelik uçuş pistine çıktı.



Romanya uyruklu Mircea Sandu (45) ile Çek Cumhuriyeti'nden gelen Libor Jirousek (29) single (tekli) uçuşa geçti. Ancak havalandıktan bir süre sonra havada çarpışan paraşütçülerin, paraşütleri kısmen kapandı. İki paraşütçü onlarca metreden hızla düştü. Kazada pilotlardan Romanyalı Mircea Sandu ağır, Çek pilot Libor Jirousek da hafif yaralandı.



Diğer pilotlar yardıma koşarken, acil ambulans çağrısı da yapıldı. Olay yerine ulaşan ambulans ekibi ilk müdahaleyi yaparken, ağır yaralı olan pilot için Fethiye Orman İşletme Müdürlüğü'nden helikopter yardımı istendi. Helikopterle Fethiye Devlet Hastanesi'ne getirilen Mircea Sandu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralı pilot Jirousek'un ise hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

