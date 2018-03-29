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Yaşam

İki otomotiv devi birleşme kararı aldı

Renault-Nissan arasında 1999 yılından beri ortaklık bulunuyor

29 Mart 2018 15:04

Otomotiv sektöründe 1999 yılından beri süren Renault-Nissan ortaklığında iki şirketin tek marka olarak devam etmek için görüşmelere başladığı bildirildi.

Bloomberg'in haberine göre Fransız otomobil şirketi Renault SA ile Japon Nissan Motor Co. bugüne dek üretim ve satış alanında yaptığı ortaklığı, şirket evliliğine doğru götürme kararı aldı.

Renault mevcut durumda Nissan'ın yüzde 43'ünü elinde bulundururken, Japon otomobil üreticisi ise Fransız şirketinde yüzde 15 paya sahip durumda.

İttifakla 10.6 milyon araç sattılar 

Renault, Nissan ve Mitsubishi Motors'un toplam satışları 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 6,5 artarak 10 milyon 608 bin 366 adede ulaştı. İttifakta şu modeller yer alıyor: Renault, Nissan, Mitsubishi, Dacia, Alpine, Lada, Infiniti, Venucia ve Datsun

Renault-Nissan İttifakı Başkanı ve Üst Yöneticisi olan Carlos Ghosn, 1990'larda iflasın eşiğine gelen Nissan'ın etkili maliyet kesintileriyle düze çıkmasında rol almıştı.

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