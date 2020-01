İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

İbrahim ASLAN/SİNOP, (DHA) - SİNOP\'un Ayancık İlçesi\'nde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.

Kaza, Sinop’un Ayancık İlçesi\'nde Tarakçı Köyü mevkiinde meydana geldi. Fuat Can idaresindeki 34 AH 8756 yönetimindeki otomobil iddiaya göre vrajı alamayarak karşı yönden gelen Erkan Turan idaresindeki 57 FE 817 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada Fuat Can (70) olay yerinde hayatını kaybetti. Cahit Can (63), Erkan Turan (40), Tülay Turan (31), Tuncay Toprak Turan (2), Belinay Turan (3), Birkan Efe Turan (9) yaralandı. Yaralılar ambulansla Ayancık İlçe Delet Hastanesi\'ne götürülürken, Fuat Can\'ın cenazesi ise aynı hastanenin morguna götürüldü.

FOTOĞRAFLI