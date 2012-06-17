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Yaşam

İki otomobil çarpıştı: Biri bebek 6 kişi öldü, 7 yaralı var

Mardin'deki kazada ölenlerden 1'i bebek

17 Haziran 2012 22:50

Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla birlikte Dara antik kentini gezmek içi Şanlıurfa'dan geldiği belirtilen öğretmen Yılmaz Demir'in kullandığı 63 UC 880 plakalı otomobil, Dara köyü yakınlarında karşıdan gelen Muhitin Yalçın yönetimindeki 47 KY 345 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüleri Yılmaz Demir ve Muhittin Yalçın ile otomobillerde bulunan ve kimlikleri henüz belirlenemeyen 1'i bebek 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.
 
Otomobillerde bulunan Aylin Karahan, Hayrettin Karatay, Hasan Emre Çalık, Vedat Ekin, Ulaş Demir ve Ferhan Sönmez ile kimliği belirlenemeyen 1 bebek yaralandı.
 
Yaralılar, Mardin ile Nusaybin ve Kızıltepe ilçelerindeki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

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