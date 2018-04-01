T24 LogoT24 Logo
Gündem

İki otomobil çarpıştı, biri alt geçit merdivenlerine düştü: 5 yaralı

Mehmet YILMAZ/KULU, (Konya) (DHA)- KONYA'nın Kulu ilçesinde, iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu otomobillerden biri alt geçit merdivenlerine düştü, 5 kişi yaralandı

01 Nisan 2018 04:19

Mehmet YILMAZ/KULU, (Konya) (DHA)- KONYA\'nın Kulu ilçesinde, iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu otomobillerden biri alt geçit merdivenlerine düştü, 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 21.00 sıralarında Olof Palme Bulvarı\'nda meydana geldi. Konya\'dan Ankara istikametine giden Deniz Dere Yıldırım idaresindeki 55 BCH 08 plakalı otomobil, Hastane Caddesi\'nden bulvara çıkan Adalet Bilici\'nin kullandığı 42 DNG 65 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücü Deniz Dere Yıldırım\'ın kullandığı otomobil alt geçit merdivenlerine düştü. Otomobildeki sürücü Yıldırım ile birlikte Özlem Yıldırım, Ayça Rukiye Kılıç, Nurten Kılıç ve  Güllü Eroğlu yaralandı. Araç içerisinde sıkışan yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Yaralılar ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza anı çevredeki akaryakıt istasyonun güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mehmet YILMAZKULU Konya DHA KONYA KuluKazaOlof Palme BulvarıKonya AnkaraDeniz Dere YıldırımBCHHastane CaddesiAdalet BiliciDNGOtomobildekiYıldırımYıldırım Ayça Rukiye Kılıç Nurten KılıçGüllü EroğluAraç

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24