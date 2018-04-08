İki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA) - KONYA\'nın Ereğli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Şehit Tankçı Binbaşı Fikret Aksungur Caddesi üzerinde meydana geldi. Gökhan Uslu yönetimindeki 70 HD 295 plakalı otomobil, karşı yönden gelen İbrahim Ceyhan\'ın kullandığı 42 DD 525 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler Uslu ve Ceyhan ile araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.



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