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İki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA) - KONYA'nın Seydişehir İlçesi'nde iki otomobilin çarpıştığı kazada, 1'i çocuk, 6 kişi yaralandı

22 Eylül 2017 22:53

Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA) - KONYA\'nın Seydişehir İlçesi\'nde iki otomobilin çarpıştığı kazada, 1\'i çocuk, 6 kişi yaralandı. 
Kaza, bugün saat 17.30 sıralarında Seydişehir- Bozkır karayolu Dumlupınar Kavşağı\'nda meydana geldi. 40 yaşındaki Hasan Çağlar yönetimindeki 34 HT 502 plakalı otomobil, 52 yaşındaki Salih Erdoğan yönetimindeki yabancı plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, Hasan Çağlar ile beraberindeki 42 yaşındaki Mümine Çağlar, 34 yaşındaki Tülay Çağlar ve 11 yaşındaki Mustafa Çağlar ile diğer sürücü Salih Erdoğan ve eşi 57 yaşındaki Mahmuriye Erdoğan yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. 

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