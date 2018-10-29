T24 LogoT24 Logo
Gündem

İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Ceyhun ÖZER/CEYHAN (Adana), (DHA) - ADANA’nın Ceyhan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu Hamza Karaokay (39) hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

29 Ekim 2018 05:16

Ceyhun ÖZER/CEYHAN (Adana), (DHA) - ADANA’nın Ceyhan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu Hamza Karaokay (39) hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Kaza, Kozan Karayolu Mercimek Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Hamza Karaokay yönetimindeki 01 AAE 148 plakalı otomobil ile Ramazan Küçükateş (62) idaresindeki 01 ABE 688 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle her iki otomobil şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler ile Ramazan Tüzün, Sefa Öztürk, Yakup Küçükateş ve Kadriye Erkuş, ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Ceyhan Devlet Hastanesi\'nde tedavi altına alınan Hamza Karaokay, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 
Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. 

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

CeyhunAdana DHAADANAnın CeyhanHamza KaraokayKaza Kozan Karayolu Mercimek MahallesiAAERamazan KüçükateşABEKazadaRamazan Tüzün SefaYakup KüçükateşKadriye ErkuşCeyhan Devlet Hastanesi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24