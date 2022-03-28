İki ortak, İstanbul Havalimanı hisselerini Kalyon ve Cengiz'e devrediyor

İstanbul Havalimanı konsorsiyumunda Kalyon ve Cengiz'le birlikte yer alan Limak ve Mapa'nın hisselerini satışa çıkaracağı öğrenildi. İki firma, İstanbul Havalimanı’ndaki hisselerini diğer ortaklara satmak için anlaşmaya vardı.

Bloomberg'e konuşan kaynaklar, satış işlemlerinin sonrasında Kalyon İnşaat'ın yüzde 55, Cengiz İnşaat'ın yüzde 45 hisseye sahip olacağını belirtti.

Bir kaynak, satış sonrasında Limak’ın Türkiye’de enerji ve altyapı yatırımlarına ağırlık vermeyi amaçladığını ifade etti.

İşlemlerin tamamlanması için Rekabet Kurumu’nun onayı bekleniyor.

İstanbul Havalimanı işletmecisi olan İGA şirketi, Kalyon, Cengiz, Limak ve Mapa ortaklığındaydı. 2019 yılında Kolin inşaat yüzde 20 hissesini Kalyon ve Cengiz’e satmıştı.