İki ölümlü komşu kavgasında, 2 kardeşe 45 ve 30 yıl hapis

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da, 2 yıl önce, aralarında husumet bulunan komşu ailelerin kavgasında 2 kişiyi öldürdükleri iddiasıyla yargılanan kardeşlerden Faik Kamarı 45 yıl, Ramazan Kamarı ise 30 yıl hapse mahkum edildi.

Aksu ilçesi Pınarlı Mahallesi 118 Sokak\'taki olay, 15 Ağustos 2016 günü sabah saatlerinde meydana geldi. Olaydan 1 yıl önce aralarında husumet başlayan ailelere mensup Ramazan Kamarı ve Mustafa Keleşabdioğlu, sabah tartışmaya başladı. İki ailenin diğer fertlerinin de karıştığı tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tabanca ve av tüfeklerinin kullanıldığı kavgada Mustafa, Sertaç, Serkan ve Musa Keleşabdioğlu çeşitli yerlerinden yaralandı. Mustafa Keleşabdioğlu olay yerinde, Sertaç Keleşabdioğlu ise götürüldüğü poliklinikte yaşamını yitirdi. Serkan ve Musa Keleşabdioğlu ise Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'ndeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Olaydan sonra kaçan Ramazan ve Faik Kamarı polis tarafından kısa sürede yakalanırken, Mehmet Ali Kamarı bulunamadı.

14\'ÜNCÜ DURUŞMADA KARAR

Antalya 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen dava, 14\'üncü duruşmada karara bağlandı. Duruşmaya tutuklu sanıklar Faik Kamarı ve Ramazan Kamarı ile tutuksuz sanıklar S.K. ve M.A.K. ile taraf avukatları katıldı. Son sözleri sorulan sanık kardeşlerden Faik Kamarı, kavga sırasında darbedildiğini, gözünü hastanede açtığını ileri sürerek suçsuz olduğunu söyledi. Ramazan Kamarı da ağabeyinin suçu olmadığını öne sürerek, \"Bir yıl önce yaşanan olaydan sonra Mustafa\'nın oğlu Serkan ve Musa, kız kardeşimle yolda giderken önümüzü kesti. Evimizin önüne pusu kurmuşlar. Babam dışarı çıkarken saldırmışlar. Babamı baygın gördüm. Eve girdim ve silahı aldım. İlk önce Mustafa\'ya bir-iki el ateş ettim. Ondan sonra diğerlerinin üzerine ateş ettim. Amacım ailemi korumaktı\" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık kardeşler Faik ve Ramazan Kamarı\'ya, 2 kişiyi \'kasten öldürme\', 2 kişiyi de \'kasten öldürmeye teşebbüs\' suçlarından toplam 4 kez ömür boyu hapis cezası verdi. İki aile grubundan hangisinin olaya neden olduğu veya kavgayı başlattığı anlaşılamadığından ve mahkemedeki iyi hallerinden dolayı sanıkların cezasında indirime gidildi. Olay tarihinde 18 yaşından küçük olan Ramazan Kamarı için ayrıca ceza indirimi yapıldı. Faik Kamarı toplamda 45 yıl, Ramazan Kamarı ise 30 yıl hapse mahkum edildi. Kavgaya karışan 2 aileye mensup diğer 5 sanığa ise 2 bin 240 lira ile 11 bin 200 lira arasında değişen para cezaları verildi.



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