İki OGS etiketiyle köprüden geçilir mi?

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde onlarca farklı sorun ve çözüm yolları sıralanmış; ayrıca sürücülerin yaşadıkları somut olaylardan yola çıkılarak hazırlanan soru cevap bölümü var. Burada da sürücülere yol gösteriliyor.



Otomatik geçiş (OG) şeritlerinden geçmek isteyen ancak cihazı olmayan araç sahipleri ve OGS etiketi olup ‘kara liste’de bulunan araç sahiplerine yapılacak işlem, şöyle anlatılıyor:

‘Bu tür araçlar için otomatik bariyer kolu kapalı tutularak geçişlerine izin verilmeyebileceği gibi geçişlerine izin verilerek sonradan da normal geçiş ücretinin 10 katı cezalı geçiş ücreti uygulanmaktadır.’



Kara liste nedir



Gişe sahasında OG şeridinden geçişte durmak, araç sahiplerine önerilmiyor. Bu konuda ‘OG şeritlerinden geçerken durmamız gerekmiyor. Aynı zamanda önerilmiyor. Zira OGS, durmaksızın geçiş uygulaması ve tavsiye edilen hız ise en fazla saatte 30 kilometre uyarısı yapılıyor.



Sistem tarafından kullanması yasak edilen Elektronik Etiketlerin listesi, ‘kara liste’ olarak adlandırılıyor. Hesabında geçiş için yeterli kredisi bulunmayan hesaplar ‘kara liste’ye giriyor.



OG şeritlerinden geçişte, araçta birden fazla elektronik etiket varsa bu durum cezalı geçiş kategorisinde değerlendirilebilir. Bunun yanında herhangi birinden veya hepsinden ayrı ayrı geçiş ücreti tahsil edilebilmesi söz konusu olabilir.



Kredi kartı kolaylığı



Ayrıca arızalı cihaz dahi olsa araçların torpido gözü dahil olmak üzere kabinde birden fazla cihaz bulundurulmaması gerektiği belirtiliyor.



Herhangi bir Ziraat Bankası şubesine, sahibi olduğunuz herhangi bir kredi kartından otomatik ödeme talimatı verebiliyorsunuz OGS hesabının belirli bir bakiyenin altına düşmesi durumunda kredi kartına bağlı olarak işlev görüyor. Garanti Bankası’nın OGS cihazlarına ya baknaın kredi kartından ya da vadesiz hesaptan para transferi yapılabilir.



