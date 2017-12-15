İki öğrenciyi okuldan uzaklaştıran müdür, veli toplantısı öncesinde öldürüldü

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, görev yaptığı Anadolu Lisesi'nde pompalı tüfekli saldırıda ağır yaralanan 47 yaşındaki lise müdürü Ayhan Kökmen, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Jandarma, Kökmen'in bir süre önce okuldan uzaklaştırdığı iki öğrenci ve öğrencilerden birinin babasını gözaltına aldı. Olayda kullanılan tüfeğin gözaltına alınan öğrencilerden birinin babasına ait olduğu belirtildi.

Ödemiş Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Ayhan Kökmen, veliler toplantısı öncesi görev yaptığı okulda pompalı tüfekli saldırıya uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Kökmen, ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kökmen, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Bademli Şürkrü Saraçoğlu İlkokulu'nda öğretmen olarak görev yapan Ayşe Ümmü Kökten, eşinin vurulduğunu öğrenip, Ödemiş Devlet Hastanesi'ne koştu. Eşinin yaşamını yitirdiğini öğrenen Ayşe Ümmü Kökten büyük üzüntü yaşadı. Kökten'i meslektaşları teselli etmeye çalıştı.

Jandarma, olayın şüphelisi olarak, bir süre önce okuldan uzaklaştırıldıkları belirtilen 11'inci sınıf öğrencileri 16 yaşındaki U.Y. ve İ.P. ile U.Y.'nin babası B.Y.'yi gözaltına aldı. Olayda kullanılan tüfeğin B.Y.'ye ait olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. (DHA)