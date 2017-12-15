T24 LogoT24 Logo
Yaşam

İki öğrenciyi okuldan uzaklaştıran müdür, veli toplantısı öncesinde öldürüldü

Olayla ilgili olarak okuldan uzaklaştırılan 2 öğrenci ve bir veli gözaltına alındı

15 Aralık 2017 20:04

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, görev yaptığı Anadolu Lisesi'nde pompalı tüfekli saldırıda ağır yaralanan 47 yaşındaki lise müdürü Ayhan Kökmen, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Jandarma, Kökmen'in bir süre önce okuldan uzaklaştırdığı iki öğrenci ve öğrencilerden birinin babasını gözaltına aldı. Olayda kullanılan tüfeğin gözaltına alınan öğrencilerden birinin babasına ait olduğu belirtildi.

Ödemiş Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Ayhan Kökmen, veliler toplantısı öncesi görev yaptığı okulda pompalı tüfekli saldırıya uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Kökmen, ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kökmen, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Bademli Şürkrü Saraçoğlu İlkokulu'nda öğretmen olarak görev yapan Ayşe Ümmü Kökten, eşinin vurulduğunu öğrenip, Ödemiş Devlet Hastanesi'ne koştu. Eşinin yaşamını yitirdiğini öğrenen Ayşe Ümmü Kökten büyük üzüntü yaşadı. Kökten'i meslektaşları teselli etmeye çalıştı.

 

Jandarma, olayın şüphelisi olarak, bir süre önce okuldan uzaklaştırıldıkları belirtilen 11'inci sınıf öğrencileri 16 yaşındaki U.Y. ve İ.P. ile U.Y.'nin babası B.Y.'yi gözaltına aldı. Olayda kullanılan tüfeğin B.Y.'ye ait olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. (DHA)

ETİKETLER

Ayhan Kökmenİzmirödemişlisemüdürokuldan uzaklaştırma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24