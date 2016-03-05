İki öğrencisini tacizle suçlanan öğretmen adli kontrol şartıyla serbest!

Adana Merkez Çukurova İlçesi'nde yaşanan taciz skandalı, öğrencilerin eğitim gördükleri ortaokuldaki rehber öğretmen tarafından ortaya çıkarıldı. Özel bir etüt merkezinde kurs alan 2 öğrencinin son bir ayda okuldaki derslerindeki başarı oranları düştü. Kız öğrencilerin, psikolojilerinin değiştiğini de gözlemleyen rehber öğretmenleri öğrencilerle görüşme yaptı. Rehber öğretmenin yaklaşımı karşısında suskunluğunu bozan öğrencilerden G.Ö., "Etüd merkezindeki Türkçe öğretmeni F.M., sürekli vücudumuzu elliyor. Cep telefonumuza mesaj gönderip rahatsız ediyor" diyerek maruz kaldığı tacizi anlattı. Gözaltına alınan öğretmen, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

“Terinizin kokusunu taşıyan çamaşır”

Kız öğrencileri dinleyen rehberlik öğretmeni, durumu polise ve ailelere yansıttı. İddialar üzerine Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince psikolog gözetiminde ifade veren kız öğrencilerden G.Ö., şöyle dedi:

"Derste tenimize dokunup, saçlarımızı okşuyor. İlk zamanlar bir baba şefkati ile yaklaştığını sandım. Ama sonra arkadaşımın cep telefonuna mesaj gönderdi. Mesajda, TEOG'u kazanabilmemiz için bizimle özel ilgilenmek istediğini söyleyip, 'Teninize değen, terinizin kokusunu taşıyan çamaşırlarınızı getirin. Onları koklayıp sizin için dua edeceğim' yazıyordu. Bu mesajdan sonra gerçek niyetini anladık."

Gözaltına alındı

Öğrenci velileri, karakola giderek şikayetçi oldu. Olayın ortaya çıkması üzerine etüt merkezi öğretmeni F.M.'nin işine son verdi. Veli ve öğretmenin şikayeti üzerine harekete geçen polis, F.M.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde suçlamayı kabul etmeyen F.M., "Onlar benim çocuklarım gibi, sınavı kazanabilmeleri için motive etmek istemiştim" diye savunma yaptı. Adliyeye sevk edilen F.M., adli kontrol uygulanarak serbest bırakıldı.

"Cansel olabilirdi"

Türkçe öğretmeni F.M.'nin kız öğrencileri taciz ettiği iddialarının araştıran polis, olayın ilk olmadığını belirledi. F.M.'nin aynı gerekçe ile daha önce çalıştığı özel eğitim kurumundaki işine son verildiğini tespit etti.

Geçtiğimiz günlerde Kayseri'de polis babasının tabancası ile canına kıyan Cansel Buse'nin öğretmen tacizinin kurbanı olduğunu dile getiren G.Ö.'nün velisi, "Benim kızım da aynı şeyi yapabilirdi. Son günlerde içine kapandı, etüd merkezine gitmek istemiyordu. Biz sınav stresi nedeniyle gitmek istemediğini sanıyorduk. Meğer kızım tacize uğruyormuş. Benim kızım da Kayseri'deki Cansel Buse gibi canına kıyabilirdi" diye tepki gösterdi.