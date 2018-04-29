İki muhalif parti IKBY hükümetinden çekildi

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Goran (Değişim) Hareketi, kabinedeki bakanları ve Parlamento Başkanı Parti üyesi Yusuf Muhammed'i geri çektiğini duyururken, daha küçük bir muhalif parti olan Komel Partisi (Kürdistan İslami Topluluk Partisi) de hükümetten çekildiğini açıkladı.

Muhalif partilerin hükümetten çekilme duyuruları, yıllardır uygulanan kemer sıkma önlemleri ve kamu sektöründe ödenmeyen maaşlar nedeniyle iki gün süren ve şiddet olaylarının yaşandığı şiddet olaylarını izledi.

Son dönemde IKBY ve Bağdat yönetimi arasında gerilim de yaşanıyor.

Önceki gün göstericiler ve güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışmalarda 3 kişi ölmüş, 80 kişi de yaralanmıştı. Eylemciler ayrıca Süleymaniye'de başlıca siyasi partilerin binalarına saldırmıştı.

Süleymaniye'de dün önemli bir gösteri olmazken, eylemleri dağıtmak için Erbil'den takviye güvenlik güçleri gönderildiği bildirildi.

Resmi bir ziyaret için Almanya'da bulunan Başbakan Necirvan Barzani, eylemcilerin öfkesini anlamakla birlikte, parti binalarını yakmanın duruma yardımcı olmadığını vurgulamıştı.

BM Irak Yardım Misyonu UNAMI ise şiddet olaylarından derin kaygı duyulduğunu söyledi ve taraflara sükunet çağrısında bulundu.

UNAMI ayrıca güvenlik güçlerinin Süleymaniye'deki özel televizyon kanalı NRT'nin binasını basıp, yayını durdurmasının ardından IKBY'ye basın özgürlüğüne saygı gösterilmesi çağrısı yaptı.

NRT'nin kurucusu Shaswar Abdulwahid de Süleymaniye Havaalanı'nda gözaltına alınmıştı.