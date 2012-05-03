İki müdür fotomontajla kurdele kesim törenine katıldı

Polis Akdemisi’nin Anıttepe’deki biriminde geçtiğimiz ocak ayında yapılan açılış fotomontaj krizine neden oldu.

Milliyet'ten Erdal Kılınç'ın haberine göre, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ile Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’ın katıldığı açılışta kurdele kesimini Emniyet Genel Müdürü Mehmet Kılıçlar, dönemin Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Doğan Kılınç ile Polis Akademisi Başkanı Prof. Zühtü Arslan’ın da arasında bulunduğu bir grup yaptı.



Ancak, kurdele kesimi sırasında çekilen fotoğraflar emniyetin resmi dergisi olan Polis Dergisi’nin 70. sayısında değişikliğe uğradı. Kurdele kesimi sırasında bakanların arkasında bulunan bakanlık bürokratları dergideki fotoğraflarda yerlerini üst düzey emniyet müdürlerine bıraktı.

Yapılan fotomontajla tören esnasında bir eğitim projesi nedeniyle Libya’da bulunan Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çankal da bakanların hemen arkasında yer alan polislerden biri oldu. Çankal, bilgisinin olmadığını söyledi. Eğitim Daire Başkanı Metin Varol da “Açılış fotoğrafına benden habersiz monte edilmiş” dedi.