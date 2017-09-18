İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)- BURSA\'nın Orhangazi ilçesinde iki motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi ağır yaralandı.

Kaza akşam saat 21.00 sıralarında Arapzade mahallesi Orkent bölgesinden Yalova istikameti yan yol üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre ana yol üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda çalışan 30 yaşındaki Hüseyin Duyar idaresindeki 16 CRZ 37 plakalı motosiklet seyir halindeyken karşı yönden gelen Gürcistan uyruklu olduğu belirlenen 24 yaşındaki Otori Dekanadze (24) idaresindeki plakasız motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüleri Hüseyin Duyar ve Otori Dekanadze ile Gürcü gencin kullandığı motosiklette yolcu olarak bulunan 33 yaşındaki Nesim Çelik ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Mustafa Duyar buradaki ilk müdahalenin ardından Bursa Devlet Hastanesine sevkedildi.

Kazanın ardından hurdaya dönen motosikletler çekici ile kaldırılırken, polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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