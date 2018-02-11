İki metrelik dev kumruyla şaşırttı, hedefi Guinness

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Efeler ilçesinde sandviççi İbrahim Öngel, yaptığı Ege\'nin sevilen lezzeti 2 metre boyundaki kumru sandviçle şaşırttı. Guinness Rekorlar Kitabı\'na girmeyi amaçladığını belirten Öngel, 2 metrelik sandviçi ön çalışma olarak değerlendirdi, hedefinin ise 10 metrelik bir kumru yapmak olduğunu söyledi.

Efeler ilçesi Doğu Gazi Bulvarı\'nda kumru sandviç yaparak geçimini sağlayan İbrahim Öngel (35), 2 metrelik bir kumru sandviç yaptı. Guinness Rekorlar Kitabı\'na girmeyi amaçlayan Öngel\'in yaptığı insan boyundan büyük kumruyu görenler, şaşkınlığını gizleyemedi. Kumrunun tanınırlığının artması için çalıştığını söyleyen Öngel, \"Daha önce 1 metre 75 santim boyunda kumru yapmıştım. Şimdi ise 2 metre boyunda yaptım. Fırının kürek boyu bu kadar olduğu için 2 metre yaptık. İki metrelik kumruyu, normal kumru ekmeği ile ölçtüğümüzde 80 kumru ekmeği yapıyor. İçinde ise 10 kilo sosis, 2 kilo sucuk, 1 kilo salam ve 2 kiloda kaşar peynir var\" dedi.

\'DAHA BÜYÜĞÜ YOK\'

Yaptığı araştırmalara göre, daha büyük bir sandviç yapılmadığını öğrendiğini söyleyen Öngel, \"Hedefim Guinness Rekorlar Kitabı\'na girebilmek. Kumruda sınır tanımak istemiyorum. Daha büyük ebatta fırın bulursam, hedefim 10 metre kumru yapmak olacak. Dikkat çekmek için küçük çaplı, iki klip çalışmam oldu. Kumru ekmeğini tanıtmak için sokaklara bile çıktım. İşimle alakalı ne kadar güzel bir şey varsa, ben onu yapmak istiyorum. Bunun için de herkesi işyerimize bekliyorum\" dedi.

Müşterilerden Melisa Gitmez, \"Böyle büyük bir kumru görmemiştim. Tadı çok güzel. İbrahim ağabey çok iyi düşünmüş. Ailemle birlikte geldik. Onlar da çok sevdi\" diye konuştu.

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