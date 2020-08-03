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Dünya

İki lüks yolcu gemisinde Koronavirüs tespit edildi

03 Ağustos 2020 13:58

Koronavirüs (Covid-19) salgınında seferlerini durduran lüks tatil gemilerinde, seferlerin tekrar başlamasıyla koronavirüs görüldü. Norveç’te bulunan MS Roald Amundsen ve Tahiti’de bulunan Paul Gauguin gemilerinde koronavirüs tespit edildi.

Dünya genelinde milyonlarca insana bulaşan yeni tip Koronavirüs salgını halen sürüyor. MS Roald Amundsen gemisinde Koronavirüs olan mürettebat ve yolcuların bulunduğu açıklandı.

Yetkililer, bazı Covid-19 olan yolcuların gemiden ayrıldığı ve bu yolcularla iletişim kurulmaya çalışıldığını ifade etti. Paul Gauguin gemisinde ise yolcuların odalarında karantinada kalmaları istendi.

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