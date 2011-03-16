İki lisede bıçaklı kavga: 2 yaralı

T24 - Mersin'in Anamur ilçesi ile Sivas'ta liseli öğrencilerin karıştığı kavgalarda 1'er öğrenci bıçakla ağır yaralandı.

Mersin'in Anamur ilçesinde okul önünde çıkan bıçaklı kavgada bir öğrenci ağır yaralandı.







Edinilen bilgiye göre, Yeşilyurt Mahallesi'ndeki Ticaret Meslek Lisesi önünde aralarında öğrencilerin de bulunduğu iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgada M.İ. (18) adlı öğrenci bıçakla yaralandı.



Anamur Devlet Hastanesine kaldırılan ve hayati tehlikesi bulunan yaralı öğrenci ameliyata alındı.



Polis, kavga ile ilgili Akdeniz Mahallesi'nde Y.E.D'yi (19) üzerinde ekmek bıçağıyla yakalayarak gözaltına aldı.



Sivas'ta çıkan kavgada ise, bir lise öğrencisi kalbinden bıçaklanarak ağır yaralandı.



Alınan bilgiye göre, kentteki bir lisede eğitim gören Kaan Berkan Ç. (16), Yüceyurt Mahallesi 6. Sokakta A.K. (16) ile bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga etti. Çıkan kavgada A.K'nın, Kaan Berkan Ç'yi bıçakla yaraladığı iddia edildi.



Kalbine aldığı tek bıçak darbesiyle ağır yaralanan genç, Numune Hastanesine kaldırıldı. Kaan Berkan Ç, acil servisteki ilk müdahalenin ardından ameliyata alındı. Kan kaybeden Öğrenciye, polisler de kan verdi.



Ameliyatın ardından yoğun bakıma alınan Kaan Berkan Ç'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Emniyet Müdürü Ahmet Kemal Seyhan da hastaneye gelerek gencin sağlık durumu hakkında bilgi aldı.



Bu arada şüpheli A.K'nın da polisi arayarak teslim olduğu öğrenildi.