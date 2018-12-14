İki kuyumcudan 20 bin Euro'luk saat ve 40 bin liralık ziynet eşyası çalan Suriyeli tutuklandı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da iki ayrı kuyumcudan kendsini Bahreynli ve Dubaili işadamı olarak tanıtarak, 20 bin Euro ile 40 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan Suriyeli S.A., yakalandı. Interpol tarafından arandığı da ortaya çıkan Suriyeli tutuklandı.

Polisi harekete geçiren hırsızlık olayı, 12 Aralık günü Muratpaşa ilçesinde yaşandı. M.S.Ş\'ye ait kuyumcu dükkanına gelen Suriye vatandaşı S.A., kendisini Bahreynli işadamı olarak tanıttı. İşyeri sahibi ve çalışanları sohbet ederek oyalayan S.A., kimseye fark ettirmeden 20 bin Euro değerindeki pırlanta işlemeli bir saati alıp, dükkandan çıktı. Kısa sürede saatin olmadığını farkeden kuyumcu, polise ihbarda bulundu. S.A., Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ve Muratpaşa Asayiş ekipleri tarafından yakalandı.

İfadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne getirilen S.A.\'nın geçtiğimiz 25 Haziran günü de başka bir kuyumcudan, kendisini Dubaili işadamı olarak tanıttıktan sonra aynı yöntemle 40 bin TL\'lik ziynet eşyası çaldığı belirlendi. Başkası adına düzenlenmiş pasaport taşıdığı tespit edilen S.A., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Interpol tarafından da arandığı ortaya çıkan S.A, tutuklandı.



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