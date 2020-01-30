İki kuruşluk hata yapan şirket değerlendirme dışı bırakıldı; ihaleye 250 bin lira fazla ödendi

Bursa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından yapılan "Bursa İlker Çelikcan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi GETAT Tadilatı yapım işi" ihalesi, iki kuruşluk hesap hatası nedeniyle “düşük” teklif veren şirket elenince “yüksek” teklif veren şirkette kaldı. İhale, elenen şirketin 2 milyon 653 bin TL'lik teklifine rağmen 2 milyon 903 bin TL teklifte bulunan şirkete verildi. Sayıştay denetçileri, düşük teklif veren şirketin değerlendirme dışı bırakılmasını mevzuata aykırı buldu.

Bursa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı 2018 Yılı Sayıştay Denetim Raporu’nda yer alan bilgiye göre, 2017 yılında yapılan hastane tadilatı ihalesine sadece iki şirket katıldı. İhaleye katılan ve 2 milyon 653 bin TL teklif veren şirket, Sayıştay denetçilerinin tespitine göre “mevzuata aykırı olarak” değerlendirme dışı bırakıldı. Valilik, ihaleyi 2 milyon 903 bin TL teklif sunan iş ortaklığına vererek 250 bin TL fazla ödeme yaptı.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre denetim raporuna göre, düşük teklif veren şirket, ilginç bir gerekçeyle değerlendirme dışı bırakıldı. Valilik, “Tadilatta kullanılacak dört buçuk metrelik borunun fiyatının 160 lira 2 kuruş olmasına karşın bedelin yuvarlanarak 160 lira olarak sunulmasını” gerekçe olarak gösterdi. Tutarın yuvarlanarak iki kuruş eksik sunulması Bursa Valiliği tarafından aritmetik hata olarak kabul edildi.

Sayıştay denetçileri, Bursa Valiliği’nin düşük teklif veren şirketi değerlendirme dışı bırakılmasının “mevzuata aykırı” olduğunu belirtti. Denetim raporunda yer alan Bursa Valiliği, bu tespiti kabul ederek “Önümüzdeki ihalelerde rakamsal yuvarlama hataları aritmetik hesaplama hatası olarak değerlendirme dışı bırakılmayacaktır” demekle yetindi.

Bursa Valiliği'nin araç kiralama ihalesinde de ihale dokümanının ve yaklaşık maliyetin hazırlanmasında belli bir araç markasının, belli bir donanım paketine sahip modelini işaret ettiği ortaya çıktı. Sayıştay denetçileri, “Araç kiralamalarında belirlenecek teknik kriterlerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacak nitelikte olması gerekmektedir” açıklamasını yaptı.