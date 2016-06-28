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Ekonomi
BBC Türkçe

İki kuruluş İngiltere'nin kredi notunu düşürdü

Kredi derecelendirme kuruluşları S&P ve Fitch, geçen hafta yapılan referandumda AB'den ayrılma kararı alan İngiltere'nin kredi notu görünümünü düşürdü. Moody's de ülkenin not görünümünü negatife çekmişti.

28 Haziran 2016 07:07

Geçen hafta yapılan referandumda AB'den ayrılma kararı alan İngiltere'nin kredi notu görünümü iki büyük kredi değerlendirme kuruluşunca daha düşürüldü.

Standard and Poor's (S&P), ülkenin kredi notunu en yüksek düzey olan AAA'dan iki alt seviye olan AA'ya indirdi.

S&P karara gerekçe olarak "Referandum sonucu İngiltere'nin, finansal sektör de dahil olmak üzere, ekonomik performansının kötüleşmesine neden olabilir" açıklamasını yaptı.

Fitch Ratings de AA+ olan kredi notunu AA'ya düşürdü. Fitch "Referandum sonrası yaşanan belirsizliğin, kısa vadeli gayri safi yurtiçi hasıla büyümesinde ani bir yavaşlamaya neden olacağına inanıyoruz" açıklamasını yaptı.

Fitch ayrıca ülkenin orta vadeli büyümesinin de AB ile ticarete elverişli şartların değişmesi, göç ve yabancı yatırımlarlardaki azalma nedeniyle zayıf olacağını belirtti.

İngiltere Maliye Bakanı George Osborne referandum sonrası yaptığı ilk açıklamada İngiltere ekonomisinin gelişmeleri "güçlü bir konumda" karşılamaya hazır olduğunu söylemiş ancak ekonomide bazı "ayarlamalar" yapılması gerektiğini eklemişti.

Moody's de Cumartesi günü ülkenin kredi notunu Aa1 seviyesinde korusa da notun görünümünü negatife çekmişti.

Kredi notu görünümü, notun gelecek 6 ila 24 ay içerisinde gidebileceği yöne işaret ediyor.

Ülkenin daha önce kredi notu durağandı. Moody's referandum sonucunun 'belirsizlik sürecinin uzamasına' neden olacağını söyledi.

Kredi notu bir ülkenin uluslararası finans piyasalarından alacağı borçların maliyetini belirliyor. Kredi notu yüksek olan ülkeler daha düşük faiz oranlarıyla borç alabiliyor.

İngiltere'de geçen perşembe günü yapılan AB referandumunda %52 oyla AB'den ayrılma kararı alınmıştı.

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